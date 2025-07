Polscy siatkarze w Ningbo, trwa walka z żywiołem. III poziom reagowania

Polscy siatkarze zagrożeni? Biało-Czerwoni polecieli do Ningbo na finały tegorocznej Ligi Narodów. Okazało się jednak, że turniej może ostatecznie nie dojść do skutku, a zawodnicy mogą zostać ewakuowani. Wszystko przez niepokojące doniesienia znad oceanu. W środę doszło do potężnego trzęsienia ziemi na Kamczatce w Rosji, które mogło doprowadzić do powstania tsunami na Pacyfiku. Ewakuację ogłoszono już w Szanghaju, ostrzeżenia wystosowano dla całego wschodniego wybrzeża, w tym Ningbo. Dodatkowo ogłoszono zagrożenie tajfunem.