Polscy siatkarze tłem dla rywali. "Efekt uboczny" decyzji Nikoli Grbicia

Nikola Grbić do szerokiej kadry reprezentacji Polski powołał aż 30 siatkarzy , przez co stało się jasne, że będzie często rotował składem, chcąc przetestować wybranych zawodników. Na pierwszy turniej Ligi Narodów w tureckiej Antalyi serbski szkoleniowiec zabrał kilku siatkarzy, którzy stanowili o sile kadry w poprzednim sezonie, ale nie powołał m.in. graczy Jastrzębskiego Węgla , którzy później zakończyli sezon klubowy oraz Bartosza Kurka, Marcina Janusza czy Łukasza Kaczmarka .

Wspomniani siatkarze do składu "Biało-Czerwonych" wrócili na mecze w japońskiej Fukuoce . Artura Szalpuka zastąpił Tomasz Fornal, powołania otrzymali również Karol Kłos i Norbert Huber. Grbić ponownie rotował składem , testował różne rozwiązania i przed każdym ze spotkań trudno było wytypować szóstkę, jaką tym razem pośle na parkiet trener aktualnych mistrzów Europy.