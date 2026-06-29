Polscy siatkarze tłem dla najlepszych w Lidze Narodów. Efekt decyzji Grbicia

Za nami drugi turniej siatkarskiej Ligi Narodów - Polacy rywalizowali w Gliwicach, gdzie nie bez problemów, ale wygrali cztery spotkania. Najpierw po tie-breakach pokonali Belgów i Turków, później w stosunku 3:1 Niemców i Argentyńczyków. Szczególnie emocjonujące było niedzielne spotkanie z "Albicelestes", rywal z Ameryki Południowej pierwszego seta wygrał w stosunku 50:48. To rekord rozgrywek.

Zwycięstw przed polską publicznością mogłoby nie być, gdyby nie zmiany przeprowadzone przez Grbicia w kadrze. Szeregi drużyny zasilili m.in. Artur Szalpuk, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak, Bartłomiej Bołądź i Kewin Sasak, których nie oglądaliśmy podczas pierwszych meczów rozgrywek w Chinach.

Gwiazdy kadry pomogły "Biało-Czerwonym" zapisywać na swoim koncie kolejne cenne punkty, a po turnieju w Gliwicach nasza kadra przesunęła się na trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Prowadzą niepokonani do tej pory Japończycy, którzy drugi turniej rozegrali we francuskim Orleanie, za ich plecami plasują się Słoweńcy - ci ostatnio rywalizowali na własnym terenie, w Lublanie.

Zakończenie drugiego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów to dobry czas na podsumowania. Jak w statystykach indywidualnych wypadają polscy siatkarze? Jak prezentują się na tle zawodników z innych czołowych drużyn? Tutaj z odpowiedzią spieszą zestawienia nieustannie aktualizowane przez organizatorów rozgrywek.

Liga Narodów siatkarzy. Polacy za najlepszymi. Są dwa wyjątki

Oficjalne statystyki uwzględniają liczby poszczególnych zawodników za wszystkie mecze w tegorocznych rozgrywkach, a co za tym idzie, większe szanse na uplasowanie się w czołówce mają ci siatkarze, którzy grali zarówno w pierwszym, jak i drugim turnieju. W tym przypadku szansę wykorzystało dwóch Polaków.

Bartłomiej Lemański, który do reprezentacji wrócił po sześciu latach i wyrasta na ważne ogniwo kadry Grbicia, jest obecnie czwartym najlepiej blokującym zawodnikiem Ligi Narodów. Z 20 punktowymi blokami na koncie plasuje się za Jurijem Semeniukiem z Ukrainy (22 punkty), Bedirhanem Bubulem z Turcji (23) i Jacksonem Howe z Kanady (34).

Drugim "wygranym" polskiej kadry, jeśli chodzi o statystyki indywidualne, jest Maksymilian Granieczny. Libero kapitalnie spisywał się podczas turnieju w chińskim Linyi, znalazł się też w kadrze na turniej w Gliwicach, rozpoczął w wyjściowym składzie dwa mecze, podobnie jak podstawowy libero z poprzedniego sezonu, Jakub Popiwczak.

Granieczny wciąż utrzymuje wysoki poziom, po drugim turnieju rozgrywek jest trzecim najlepiej przyjmującym siatkarzem - pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Francuz Mathis Henno, drugi jest Włoch Gabriele Laurenzano. 20-latek nieco słabiej wygląda w zestawieniu najlepiej broniących zawodników, ma na swoim koncie 54 takich kluczowych interwencji, jest dziewiąty w klasyfikacji, w której liderem jest wspomniany Laurenzano.

W pozostałych zestawieniach Polacy stanowią tło dla innych zawodników. Najlepiej punktującym z "Biało-Czerwonych" po ośmiu meczach jest Bartłomiej Bołądź (76 punktów), który zajmuje dopiero 31. miejsce (najlepszy, Bułgar Aleksandyr Nikołow, ma aż 194 "oczka" na koncie). Znajdujący się w świetnej formie atakujący byłby zapewne o wiele wyżej w klasyfikacji, gdyby pojechał na turniej do Chin. Bołądź jest też 26. w klasyfikacji najlepiej atakujących zawodników Ligi Narodów, plasuje się w tym zestawieniu najwyżej z Polaków. Tutaj prym wiedzie Ferre Reggers z Belgii.

Najlepiej serwujący? Dmytro Janczuk z Ukrainy, który posłał 16 asów serwisowych. I tutaj w ścisłej czołówce próżno szukać Polaków, dziewiąte miejsce ex aequo z 6 asami na koncie zajęli Lemański i Bartosz Gomułka. Podobnie ma się sytuacja w zestawieniu najlepszych rozgrywających (pierwsze miejsce zajmuje Francuz Antoine Brizard). Jan Firlej świetnie radził sobie w Chinach, ale w Gliwicach dopadły go problemy zdrowotne, przez co nie mógł śrubować statystyk, nasz najlepszy rozgrywający w tym zestawieniu zajmuje dopiero 11. pozycję.

Grbić na trzeci turniej do Chicago prawdopodobnie będzie miał do dyspozycji m.in. Tomasza Fornala, Jakuba Kochanowskiego i Kamila Semeniuka, których nie oglądaliśmy jeszcze w tegorocznej Lidze Narodów. Z drugiej strony Serb zapewne będzie dalej stawiał na Leona, Bołądzia czy Lemańskiego, którzy będą mieli szansę na to, by szlifować swoje liczby. Dla "Biało-Czerwonych" najważniejsze jest jednak wywalczenie przepustki do turnieju finałowego, walka o wysokie lokaty w zestawieniach indywidualnych schodzi więc na dalszy plan. Szczególnie, że przez roszady w składzie niewielu zawodników ma okazję do gry w każdym spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów.





Belgia - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport