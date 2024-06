Polscy siatkarze szykowali się na wielkiego rywala. Przecieki nie wróżą dobrze

Pierwsza część turnieju Ligi Narodów w Fukuoce nie była dla polskich siatkarzy zbyt wymagająca. Co prawda przegrali pierwszego seta z Bułgarią, ale słabszą dyspozycję można było zrzucić na karb aklimatyzacji. Potem wygrali sześć kolejnych setów - trzy z Bułgarami i trzy z Turkami, którzy okazali się najsłabszym z dotychczasowych rywali "Biało-Czerwonych" .

Poważne sprawdziany w Japonii zaczynają się dzisiaj. Na drodze drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia staje reprezentacja gospodarzy, która dołączyła do światowej czołówki po latach przerwy. Trener Philippe Blain doprowadził ją do brązowego medalu ubiegłorocznej Ligi Narodów i wywalczył kwalifikację olimpijską na igrzyska w Paryżu. Przed rokiem Japończycy grali zresztą w półfinale Ligi Narodów z Polską i nie był to dla "Biało-Czerwonych" spacerek, wygrali 3:1.