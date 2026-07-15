W miarę jak Nikola Grbić włącza do kadry na Ligę Narodów coraz więcej gwiazd, reprezentacja Polski rozpędza się i notuje coraz lepsze wyniki. W pierwszym turnieju, w Linyi, bez największych nazwisk - poza Aleksandrem Śliwką - "Biało-Czerwoni" wygrali tylko dwa razy. W drugim, w Gliwicach, do kadry dołączyło kilka kolejnych gwiazd, i Polacy zaczęli od zwycięstw po tie-breakach. A potem zgarnęli już po trzy punkty w meczach z Niemcami i Argentyną.

Na trzeci turniej, do Chicago, Grbić zabrał już wszystkich najważniejszych zawodników, których będzie mieć do dyspozycji w tym sezonie. Zadanie jest jednak najtrudniejsze, bo rywalami będą drużyny ze światowej czołówki - nawet jeśli w tym momencie nie są jeszcze w czubie tabeli Ligi Narodów.

Nikola Grbić spokojny o swoich siatkarzy. Ale dwóch nadal ma problem

Selekcjoner o swoją drużynę jest jednak spokojny. Tuż przed wylotem do USA jego zawodnicy sprawdzili się na tle Niemców i wygrali 3:0 - rywale zwyciężyli dopiero w dodatkowym secie.

- Mamy trudnych przeciwników, ale jesteśmy tu z najmocniejszym zespołem. Mogliśmy wszyscy zobaczyć, jak wyglądaliśmy z Niemcami w Olsztynie - przekonuje Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

We wspomnianym spotkaniu do gry wrócili Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, którzy dopiero w Chicago rozegrają pierwsze w tym sezonie spotkania w Lidze Narodów. Konkurencja na pozycji przyjmujących będzie więc już ogromna: Grbić zabrał bowiem do USA również Śliwkę, Wilfredo Leona i Artura Szalpuka.

Cała piątka przyjmujących jest gotowa do gry, ale nie można tego powiedzieć o wszystkich 17 polskich zawodnikach, którzy przylecieli do Chicago. Grbić sam ogłosił, że Jakub Kochanowski ani Jan Firlej w USA nie zagrają i na razie mają się skupić na powrocie do pełni zdrowia.

- Myślę, że wcześniej wróci Firlej. Ten okres jest dla niego ważny, by wrócić do skoków. Będzie gotów na Ningbo. Jego kontuzja nie jest bardzo trudna, ale jest nebezpieczna. "Kochan" robi swoje, mam nadzieję, że wróci do wykonywania wielu skoków, choć oczywiście jeszcze nie do siatkówki. Ale mam nadzieję, że wróci na czas - zaznacza selekcjoner.

Liga Narodów siatkarzy. Wymagający przeciwnicy reprezentacji Polski

Ningbo, o którym wspomina Grbić, to miejsce rozgrywania turnieju finałowego Ligi Narodów. Choć Polska zajmuje obecnie w tabeli trzecią pozycję, nie może być jeszcze pewna miejsca w finałach. Wywalczy je czołowa siódemka rozgrywek, stawkę uzupełnią gospodarze z Chin.

Przewaga "Biało-Czerwonych" nad ósmym zespołem wynosi bowiem obecnie tylko trzy punkty. A tą ósmą drużyną jest Bułgaria, pierwszy rywal Polski w Chicago.

Przed rokiem drużyna prowadzona przez Gianlorenzo Blenginiego sprawiła sensację, wykorzystała korzystny układ turniejowej "drabinki" i sięgnęła po srebro mistrzostw świata. W tegorocznej LN wygrała pięć z ośmiu meczów. Przed rokiem potrafiła pokonać Polskę w Gdańsku, tuż przed finałami Ligi Narodów. U progu tego sezonu przegrała jednak z kadrą Grbicia sparing w Katowicach.

"Musimy skupić się na naszym celach: i tych taktycznych, i na rywalizacji o awans na igrzyska olimpijskie. W tej kwestii szczególnie istotny jest ranking FIVB" - zapowiadał wówczas w rozmowie z Interia Sport Blengini.

Za mecz z Polską Bułgarzy mogą zdobyć nawet 15,3 punktu do rankingu. W drużynie Blenginiego czołowe role nadal odgrywają bracia Simeon i Aleksandyr Nikołow. Zwłaszcza ten drugi jest gwiazdą całych rozgrywek. W trzeci turniej wkracza jako najlepiej punktujący zawodnik Ligi Narodów - zdobył już 194 "oczka". Polacy zapowiadają jednak, że wiedzą, jak ograniczyć jego możliwości.

- Na pewno musimy się na tym skupić. Ale jeśli zagramy tak, jak potrafimy, musimy myśleć bardziej o swojej grze, a nie o przeciwniku - przekonuje Fornal.

Potem jego drużynę czekają kolejne wymagające sprawdziany. "Biało-Czerwoni" w Chicago zagrają bowiem również z Brazylią, Francją i USA. Początek spotkania Polska - Bułgaria dziś o godz. 19 czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Terminarz meczów Polski w turnieju Ligi Narodów w Chicago

środa, 15 lipca, godz. 19.00: Polska - Bułgaria; transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

sobota, 18 lipca, godz. 3.00: Polska - Brazylia; transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

sobota, 18 lipca, godz. 23.00: Polska - Francja; transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

poniedziałek, 20 lipca, godz. 3.00: Polska - USA, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Tomasz Fornal jest jedną z gwiazd reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Kochanowski (nr 15) wciąż nie jest gotowy do gry Piotr Matusewicz East News





Nikola Grbić: Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport