Polscy siatkarze śrubują kapitalną serię. Depczą po piętach Brazylii

Rywale z USA przyjechali do Antalyi, gdzie jest rozgrywany pierwszy turniej Ligi Narodów, rezerwowym składem, ale to w niczym nie umniejsza Polakom. Wygrana daje im punkty do tabeli rozgrywek, a także cenną zdobycz 8,33 punktu do rankingu FIVB. Jednocześnie było to już 25. z rzędu zwycięstwo mistrzów Europy w oficjalnym spotkaniu.

