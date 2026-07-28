Polscy siatkarze przed szansą, Grbić odsłania kulisy. Tak wygląda sytuacja w kadrze

Polscy siatkarze wyruszyli do Ningbo jako obrońcy tytułu, który rok temu wywalczyli w tym samym miejscu. Ale też jako jedni z faworytów turnieju finałowego - w końcu wygrali dziewięć spotkań z rzędu. W tym cztery w trakcie turnieju w Chicago, gdzie nie dali szans uznanym rywalom: Bułgarii, Brazylii, Francji i USA. To sprawiło, że rundę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, za Japonią.

Do Chin Nikola Grbić zabrał 15 zawodników. Największym nieobecnym na liście jest Jakub Kochanowski. Znakomity środkowy pracuje nad powrotem do zdrowia, niedawno przeszedł nawet zabieg kolana. Jego koledzy przygotowują się do turnieju tak, by podołać krótkiemu turniejowi. Do gry wejdą bowiem dopiero w czwartek, ich ćwierćfinał z Ukrainą aplanowano jako ostatni.

- Z doświadczenia wiem, że tak ja, jak i zawodnicy, nie możemy się doczekać turnieju. Trenujemy raz dziennie, półtorej godziny. Mamy dużo czasu wolnego, ale potem, kiedy zaczniemy grać, będą przed nami - mam nadzieję - trzy spotkania w cztery dni. Naprawdę nie mogę się doczekać - odsłania kulisy przygotowań Grbić.

Polscy siatkarze już nie mogą się doczekać. Grbić wskazuje na atuty Ukrainy

Jego drużyna zagra z Ukrainą - tą samą, od której rozpoczęła się aktualna seria polskich zwycięstw w Lidze Narodów. Wtedy oba zespoły również spotkały się w Chinach, tyle że w Linyi. A "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 3:2, odrabiając straty po dwóch przegranych setach.

Wówczas jednak w polskiej drużynie nie było wielu gwiazd z Wilfredo Leonem, Tomaszem Fornalem czy Kamilem Semeniukiem na czele. Grbić przypomina jednak, że i rywale będą mocniejsi.

- Kiedy graliśmy z Ukrainą w pierwszym turnieju w Chinach, brakowało nam wielu zawodników. Im brakowało tylko jednego. Ale ten jeden robi dużą różnicę. Ołeh Płotnicki jest dla nich bardzo ważny. Myślę, że kiedy on wrócił, poziom Ukraińców od razu był lepszy. Wygrali 3:1 z Brazylią, łatwo 3:0 z Włochami. Wygrali w tamtym turnieju cztery mecze i zakwalifikowali się do finałów, to dla nich historyczny sukces. Mają bardzo dobrą zagrywkę - opisuje selekcjoner polskiej kadry.

Nikola Grbić ostrzega przed finałami Ligi Narodów. "Musimy"

To Polska pozostaje jednak zdecydowanym faworytem spotkania - w tym sezonie wygrała także z Ukrainą na początku przygotowań, gdy Grbić głównie testował młodych zawodników powołanych do kadry.

Podczas gdy rywale zagrają w finałach po raz pierwszy, "Biało-Czerwoni" od 2019 r. nie schodzą z podium tych rozgrywek. Żadna inna reprezentacja nie ma aż sześciu medali Ligi Narodów, która w 2018 r. zastąpiła Ligę Światową.

- Francja, Brazylia czy Bułgaria nie zakwalifikowały się do finałów. Dla tych, którzy są tutaj, to historyczna okazja, by się pokazać, coś wygrać. Musimy naprawdę bardzo skupić uwagę na tym meczu. Nie tylko na nim, na każdy mecz trzeba się resetować i grać naszą najlepszą siatkówkę - zaznacza Grbić.

Na zwycięzcę meczu Polski z Ukrainą będzie czekać Słowenia lub Turcja, które zmierzą się w ćwierćfinale już w środę. Spotkanie reprezentacji Polski w czwartek o godz. 13.30. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Nikola Grbić i Kewin Sasak volleyballworld.com materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe





Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch, USA czy Japonii, ale nie możemy jej nie doceniać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport