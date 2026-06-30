Polscy siatkarze pod ostrzałem, oni najbardziej zawiedli. Bezlitosna ocena

Za nami już dwa z trzech turniejów fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów, Polacy po dwóch porażkach i dwóch zwycięstwach w chińskim Linyi przenieśli się do Gliwic, tutaj kadra Nikoli Grbicia wzmocniona m.in. pojawieniem się Wilfredo Leona i Bartłomieja Bołądzia, wygrała wszystkie cztery spotkania. Poza wspomnianymi zawodnikami z dobrej strony pokazali się też m.in. nasi libero - Jakub Popiwczak i Maksymilian Granieczny.

Nie wszyscy "Biało-Czerwoni" błyszczeli przed własną publicznością. Słabe mecze rozgrywał Marcin Komenda, którego zabrakło w Chinach - tam w roli podstawowego rozgrywającego wystąpił Jan Firlej. W Gliwicach Grbić stawiał na Komendę, dla którego były to pierwsze mecze w sezonie reprezentacyjnym, ale było widać, że zawodnik Bogdanki LUK Lublin nie jest jeszcze w rytmie meczowym, jest daleki od optymalnej dyspozycji.

Słabsza forma Komendy była w Gliwicach tym bardziej widoczna, że Grbić nie miał go kim zastąpić. Po pierwszym meczu z Belgią z gry wypadł kontuzjowany Firlej, w trybie awaryjnym zastąpił go Marcel Bakaj, ale ten nie ma jeszcze doświadczenia na poziomie międzynarodowym. Komenda musiał więc brać na siebie ciężar gry, a jego braki stawały się coraz bardziej widoczne.

Marcin Komenda krytykowany. Jakub Bednaruk wystawił mu niską notę

Poczynania Komendy dosadnie ocenił Jakub Bednaruk, który sam w przeszłości był rozgrywającym, a obecnie pełni rolę eksperta i komentatora Polsatu Sport. W swoim felietonie były siatkarz przyznał Komendzie ocenę "3=", czyli trójkę z dwoma minusami.

Daję 3=, bo nie chcę dawać miernej, a chyba powinienem, ale w przeciwieństwie do słabego zeszłorocznego początku sezonu Komendy, nie mam większych obaw co do poziomu za dwa tygodnie na turnieju w USA. Marcinowi najzwyczajniej piłka nie lata i nie prowadzi gry, tylko gra jak najprościej się da - byle nie popełnić błędu. (...) Nie ma swobody, nie ma lekkości, nie ma zabawy z blokiem przeciwnika, tylko walka ze swoją słabością

Bednaruk wierzy jednak w to, że Komenda już niebawem wróci do gry na wysokim poziomie, jego zdaniem nie ma powodu do paniki. Pewną dozę optymizmu widać także w ocenie gry Szymona Jakubiszaka, który w opinii eksperta był drugim najsłabszym, po Komendzie, siatkarzem kadry Grbicia podczas turnieju w Gliwicach. Środkowy otrzymał notę "3+".

"Nie mam zastrzeżeń do ataku, ale mało krzywdy na zagrywce i pogubiony na bloku. Podobnie jak u Lemana, postawił sobie wysoko poprzeczkę w pierwszym turnieju. Było gorzej, ale nie widzę zagrożenia, żeby razem z Lemańskim nie trafili do ostatecznej czternastki" - czytamy w uzasadnieniu.

Bednaruk najwyżej ocenił z kolei Bołądzia i Leona, przyznając im ocenę "6-". Pierwszy z wymienionych w Gliwicach spisywał się na tyle dobrze, że jest obecnie najlepiej punktującym polskim siatkarzem rozgrywek.





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