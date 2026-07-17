Reprezentacja Polski bardzo udanie rozpoczęła trzeci turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, "Biało-Czerwoni" w Chicago ograli aktualnych wicemistrzów świata, czyli Bułgarów (3:0). To tym bardziej cenne zwycięstwo, że kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia wciąż nie może być pewna udziału w turnieju finałowym - w tym poza gospodarzami, czyli Chińczykami, wystąpi siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn.

W kolejnym meczu, który rozpocznie się o godz. 3 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, polscy siatkarze zmierzą się z Brazylijczykami. Ci w Chicago najpierw ograli Francuzów, później przegrali z Amerykanami i po rozegraniu 10 spotkań plasują się na ósmej pozycji w tabeli rozgrywek. A ta na ten moment nie daje awansu do finałów.

"Canarinhos" do starcia z kadrą Grbicia przystąpią podwójnie zmotywowani. Nie dość, że znaleźli się pod ścianą i muszą wygrywać, jeśli chcą zagrać o medale Ligi Narodów, to mają z naszymi siatkarzami "rachunki do wyrównania". To właśnie Polacy przekreślili ich marzenia o złocie w poprzedniej edycji rozgrywek.

Liga Narodów siatkarzy. Mecz Polska - Brazylia rewanżem za półfinał Ligi Narodów

Polacy z Brazylijczykami w poprzedniej edycji Ligi Narodów mierzyli się dwukrotnie. Najpierw, właśnie w Chicago, w drugim turnieju fazy zasadniczej górą byli "Canarinhos", którzy wygrali 3:1. Podopieczni Bernardo Rezende zresztą fantastycznie spisywali się na tym etapie rozgrywek, wygrali 11 z 12 spotkań i zakończyli fazę zasadniczą na pierwszym miejscu.

Po raz kolejny obie ekipy spotkały się w Ningbo, gdzie był rozgrywany turniej finałowy. Brazylijczycy w ćwierćfinale ograli Chińczyków, a w półfinale trafili na pogromców Japończyków, czyli Polaków. Tym razem to "Biało-Czerwoni" byli górą, rozbili rywali w trzech setach, bohaterem meczu został Kewin Sasak, który zdobył 18 punktów. Podopieczni Grbicia poszli za ciosem, w finale bez straty seta pokonali Włochów i wywalczyli złoto. Brazylijczycy z kolei zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, w starciu o brąz pokonali Słoweńców.

Jeszcze w 2025 roku Polacy i Brazylijczycy mierzyli się dwukrotnie, ale towarzysko. Najpierw w Memoriale Wagnera górą byli "Canarinhos" (3:0), później w Łodzi triumfowali "Biało-Czerwoni" (3:0), dla których był to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata.

Kto tym razem będzie górą? Czy siatkarska potęga z Ameryki Południowej weźmie rewanż za przegrany półfinał Ligi Narodów? Tego dowiemy się już wkrótce, na relację tekstową z meczu w Chicago zapraszamy do Interii.





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