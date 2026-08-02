Polscy siatkarze o krok od historycznego wyniku. Tego nie zrobił jeszcze nikt

Turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo na razie przebiega według scenariusza idealnego dla Nikoli Grbicia i jego siatkarzy. Selekcjoner kadry po półfinale ze Słowenią wprost przyznał, że przygotowywał drużynę na długi i trudny mecz. Tymczasem skończyło się siatkarskim nokautem - Polska wygrała w trzech setach, a rywale w żadnym z nich nie zdobyli nawet 20 punktów.

- Musimy zresetować wszystko, zacząć od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudno, ale mam nadzieję, że pozostaniemy na podobnym poziomie - przyznał Grbić tuż po triumfie ze Słowenią.

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To była jednak raczej przestroga "na wszelki wypadek". Polscy siatkarz to bowiem stali bywalcy finałów. Od 2022 r., czyli przejęcia polskiej kadry przez serbskiego szkoleniowca, "Biało-Czerwoni" grali w takich spotkaniach już pięć razy. W tym dwukrotnie w Lidze Narodów, oba wygrywając. Jeśli powtórzą taki wynik dzisiaj, zostaną dopiero drugą drużyną w historii, która obroniła tytuł w tych rozgrywkach - wcześniej w latach 2018-2019 zrobili to Rosjanie. I pierwszą, która będzie mieć na koncie trzy złote medale.

Drużyna Grbicia ma jednak wszystko, by osiągnąć kolejny sukces. W Ningbo spisuje się kapitalnie. Motorem napędowym drużyny jest atakujący Bartłomiej Bołądź, który pozwolił zapomnieć już o tym, że to pierwszy od lat sezon kadry bez Bartosza Kurka. Ze Słowenią bardzo dobrze wypadli Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. A jeśli w polskiej drużynie dobrze funkcjonują skrzydła, zwykle jest nie do zatrzymania.

- Musimy się skupić na sobie. Mamy tyle jakości, wszystko w swoich rękach, by zdobyć trofeum po raz drugi, aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie - przekonuje Jakub Popiwczak, libero polskiej kadry.

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Po drugiej stronie stanie drużyna, która drogę do finału miała trudniejszą niż Polska. Amerykanie musieli bowiem najpierw ograć mistrzów świata z Włoch - zrobili to w trzech setach - a potem wygrać pasjonujący, pięciosetowy bój z Japonią. W tym meczu kapitalnie spisali się Jake Hanes czy 39-letni Matthew Anderson, którzy jednak mają mniej czasu od Polaków, by zregenerować się przed finałem.

Z meczów z USA kadra Grbicia ma zresztą ostatnio dobre wspomnienia. W 2023 r. to właśnie po finale z Amerykanami, wygranym 3:1, Polska zdobyła pierwsze złoto Ligi Narodów. Rok później rozegrała z nimi jeden z najważniejszych meczów w historii, po pamiętnej "przemowie motywacyjnej" Fornala pokonując USA w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

I choć Hanes czy Anderson mogli błyszczeć z Japonią, to w tym sezonie "Biało-Czerwoni" potrafili im już wybić z rąk atuty. Kiedy obie drużyny dwa tygodnie temu spotkały się w Chicago, Polska rozbiła USA w trzech setach. Hanes zdobył tylko dziewięć punktów, Anderson 13. Bohaterami byli Bołądź i Leon. Czas na powtórkę dzisiaj.

Polacy wygrali dotąd 29 z 51 oficjalnych meczów z Amerykanami. Początek meczu Polska - USA w finale Ligi Narodów o godz. 13.30. Wcześniej, o 9.40 czasu polskiego, zostanie rozegrany mecz o brązowy medal pomiędzy reprezentacjami Słowenii i Japonii.

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Tomasz Fornal i Jakub Nowak VNL materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Siatkarze reprezentacji USA VolleyballWorld materiały prasowe





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