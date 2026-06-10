Polscy siatkarze nokautują na starcie Ligi Narodów. Debiutanci zdali egzamin

Polscy siatkarze przed rokiem w Chinach sięgnęli po drugie w historii złoto Ligi Narodów. Tym razem w tym samym kraju "Biało-Czerwoni" rozpoczynają rywalizację o obronę tytułu sprzed roku.

Trener Nikola Grbić do Linyi zabrał jednak grupę mocno różniącą się od tej, która zeszłego lata sięgnęła po złoto. Do Chin zabrał aż sześciu zawodników, którzy dopiero debiutują w Lidze Narodów. Szansę od pierwszej minuty dostał jeden - środkowy Jakub Majchrzak, który zrobił duże wrażenie na Grbiciu już w towarzyskim turnieju u progu sezonu.

Kapitalne otwarcie polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Cztery bloki debiutanta

Na pozostałych pozycjach postawił na bardziej doświadczonych zawodników, a jego drużyna od początku naskoczyła na rywali. Pierwszy punkt zdobył Michał Gierżot, który wkrótce popisał się też asem serwisowym - i przy stanie 6:3 dla Polski Kubańczycy poprosili o pierwszą przerwę.

Tyle że to była dopiero przygrywka do koncertu siatkarzy Grbicia. Kapitalnie spisywał się polski blok, w którym brylował Majchrzak. 22-letni siatkarz zdobył tym elementem aż cztery punkty. Na dobre przewagę drużynie dały jednak dwa asy serwisowe atakującego Bartosza Gomułki. Polska wygrywała już 17:8, Grbić mógł pozwolić sobie na zmiany.

W Lidze Narodów zadebiutowali rozgrywający Marcel Bakaj i przyjmujący Bartosz Zych. Skończyło się niemal siatkarskim nokautem - Polska wygrała 25:16.

Kubańczycy również nie przyjechali do Chin najmocniejszym składem, w drużynie z Ameryki Środkowej brakowało kilku gwiazd. W pierwszym secie nie potrafili jednak zupełnie znaleźć sposobu na nawiązanie walki z "Biało-Czerwonymi", do tego popełniali błędy.

Na początku drugiej partii po raz pierwszy tego dnia w ataku pomylił się Gomułka, ale po chwili zrehabilitował się asem serwisowym. I Polska znów błyskawicznie odskoczyła na trzy punkty. Przewagę powiększył blok Bartłomieja Lemańskiego, który wraca do reprezentacji po ponad sześciu latach przerwy. A as serwisowy Aleksandra Śliwki, nowego kapitana drużyny, dał Polsce prowadzenie już 10:4.

Na boisku pojawił się kolejny debiutant, środkowy Adrian Markiewicz. Po stronie "Biało-Czerwonych" pojawiły się jednak kłopoty z przyjęciem, Kubańczycy zablokowali też atak Gierżota i przewaga Polski stopniała do zaledwie punktu. Siatkarze Grbicia nie dali się jednak dogonić. Pierwszy punkt w Lidze Narodów zdobył Markiewicz, a przed końcówką dwa razy zablokowali ataki Daniela Martineza. To dało im znów spokojną przewagę, wygrali 25:20.

Nikola Grbić mógł dać szansę rezerwowym. Szybka wygrana "Biało-Czerwonych"

Na trzecią partię drużyna Grbicia wyszła z jedną zmianą - na boisku pozostał Markiewicz, w rezerwie wylądował Lemański. Ale "Biało-Czerwoni" znów szybko zaczęli budować sobie przewagę. Rywale byli zupełnie rozchwiani, przy wyniku 5:1 dla Polski Grbić zdecydował się dać odpocząć Śliwce - w Lidze Narodów zadebiutował Bartosz Firszt.

Przewaga polskich siatkarzy sięgnęła siedmiu punktów, a serbski trener dał też szansę ostatniemu z debiutantów - był nim libero Jakub Ciunajtis. Przemeblowany skład zaczął tracić zaliczkę, Kubańczycy zbliżyli się na punkt. W ważnych momentach w ataku nie zawodził jednak Gomułka, po jego zagraniu Polska znów prowadziła wyżej, 17:14. Pogoń rywali się nie powiodła, "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 25:21 i zamknęli spotkanie w trzech setach.

Już w czwartek drugie spotkanie reprezentacji Polski w Linyi. Tym razem przeciwnik ma być mocniejszy - będzie nim Słowenia. Początek meczu o godz. 14, transmisja na antenach Polsat Sport.

Kuba: Cardenas, Gomez, Gonzalez, Nivaldo, Wilson, Fiel - Garcia (libero) oraz Martinez, Thondike, Camino, Andreu, Thiago

Polska: Gomułka, Majchrzak, Śliwka, Firlej, Lemański, Gierżot - Granieczny (libero) oraz Nasewicz, Bakaj, Zych, Markiewicz, Firszt, Ciunajtis (libero)

Statystyki meczu Kuba 0 - 3 Polska Próby ataku 33 37 Błędy przeciwnika 14 21 Błędy drużyny 21 14 Błędy w ataku 8 7 Błędy serwisowe 13 6 Asy serwisowe 3 6

W ataku debiutant w Lidze Narodów - Jakub Majchrzak VolleyballWorld materiały prasowe

Blok był ważnym elementem gry siatkarzy Grbicia w meczu Polska - Kuba VolleyballWorld materiały prasowe

Marcel Bakaj zadebiutował w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe





Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport