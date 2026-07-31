W tym sezonie w reprezentacji Słowenii nie gra Klemen Cebulj, na turniej finałowy Ligi Narodów do Ningbo nie polecieli też Jani Kovacić czy Toncek Stern. Ale na pozycji atakującego zespół ma nową gwiazdę - Nika Mujanovicia.

Niespełna 22-letni zawodnik mierzy 206 cm wzrostu i w ostatnim sezonie szalał w lidze francuskiej, gdzie był najlepiej punktującym zawodnikiem sezonu zasadniczego - wygrał rywalizację w tym rankingu z Polakiem Dawidem Dulskim. Zapracował już na transfer do włoskiej Modeny, a w Lidze Narodów tylko potwierdził formę.

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W tych rozgrywkach zdobył już 247 punktów. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko Aleksandyr Nikołow z Bułgarii i Ferre Reggers z Belgii, ale ich w turnieju finałowym nie ma. Na ten dorobek Mujanovicia złożyło się 211 udanych ataków, ale i po 18 bloków oraz asów serwisowych.

Co ważne, nowy gwiazdor słoweńskiej siatkówki swój najlepszy mecz w tym sezonie rozegrał przeciwko Polsce. 11 czerwca w Linyi poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 3:2. A sam zdobył wówczas aż 37 punktów, ocierając się o rekordowe wyczyny Nimira Abdel-Aziza z Holandii. I to właśnie zagrywka Mujanovicia rozstrzygnęła tie-breaka, wygranego przez Słowenię 19:17 - wcześniej Polska zmarnowała piłki meczowe.

"To, co pokazaliśmy, ta energia - nie rozegrałem zbyt wielu takich spotkań. Momentami nie dowierzałem temu, co widzę" - przyznał wówczas Słoweniec przed kamerą VolleyballWorld.

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Mujanović nie dał się wówczas zniechęcić polskim blokującym, mimo że ci zatrzymali go aż sześć razy. Na młodego zawodnika siatkarze Grbicia będą musieli zwrócić uwagę również w sobotnim półfinale w Ningbo, choć Mujanović nie rozpoczął turnieju aż tak imponująco.

Słowenia co prawda ograła Turcję w trzech setach, ale w dwóch partiach potrzebna była do tego długa gra na przewagi. Mujanović zdobył 20 punktów, lepszy od niego w słoweńskiej drużynie był przyjmujący Rok Możić.

Polscy siatkarze nie mogą pozwolić Mujanoviciowi na pełne rozwinięcie skrzydeł. Tym razem jednak atakujący będzie mieć naprzeciw siebie inny blok niż przed kilkoma tygodniami. W składzie kadry Grbicia pozostali co prawda środkowi z tamtego meczu - Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak - ale zmienią się blokujący na skrzydłach. W turnieju w Linyi nie było bowiem Bartłomieja Bołądzia, Marcina Komendy czy Wilfredo Leona.

Początek półfinału Ligi Narodów Polska - Słowenia w sobotę o godz. 9 czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Nik Mujanović (nr 20) to nowa gwiazda słoweńskiej siatkówki VolleyballWorld materiały prasowe

Słoweńścy siatkarze, z lewej Nik Mujanović VolleyballWorld materiały prasowe

Nik Mujanović VolleyballWorld materiały prasowe





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