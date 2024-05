"Biało-Czerwoni", podobnie jak inne kadry, rozegrają trzy turnieje fazy zasadniczej, przy czym nie muszą martwić się końcowym miejscem w klasyfikacji, ponieważ z racji pełnienia roli gospodarza mają już zapewniony awans do turnieju finałowego , który odbędzie się w Łodzi. A z racji, że już na zakończenie poprzedniego sezonu kadrowego wywalczyli kwalifikację na igrzyska, ich głowy nie zaprząta też walka o jak najwyższe miejsce w rankingu FIVB, na podstawie którego zostaną wyłonieni pozostali uczestnicy turnieju olimpijskiego.

Polscy siatkarze prowadzą w rankingu FIVB. I muszą unikać wpadek

"Biało-Czerwoni" do pierwszego meczu Ligi Narodów przystępują jako liderzy rankingu - z 421,14 punktami na koncie mają dużą przewagą nad drugimi Amerykanami (390,91 pkt) oraz trzecimi Japończykami (346,36 pkt). Zestawienie jest jednak konstruowane w taki sposób, że wpadka z dużo niżej notowanym rywalem może być bardzo kosztowna. Brazylijczycy, którzy przegrali z niżej notowaną Kubą, stracili aż 12,7 pkt, z kolei Japończycy triumfując nad niżej notowaną Argentyną zyskali "zaledwie" 6,06 pkt.

Tak samo będzie w przypadku podopiecznych Nikoli Grbicia, co pokazał już poprzedni sezon. "Biało-Czerwoni" za zwycięstwa z Chinami, Holandią czy Kanadą podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk otrzymywali...0,01 pkt. Porażka z Serbami w Lidze Narodów kosztowała ich z kolei aż 17,03 pkt. To pokazuje, że jeśli aktualnym mistrzom Europy przytrafi się kilka wpadek z teoretycznie słabszymi zespołami, mogą stracić miejsce w czołówce rankingu FIVB i rozstawienie w Paryżu.