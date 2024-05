Polscy siatkarze mogli wyrównać rekord. Słowenia wszystko przekreśliła

Reprezentacja Brazylii dominowała w światowej siatkówce na początku XXI wieku. To do drużyny z Ameryki Południowej, która trzy razy sięgała po olimpijskie złoto, należą trzy najdłuższe serie reprezentacyjnych zwycięstw w historii. "Biało-Czerwoni" byli o krok od tego, by wyrównać najkrótszą z nich - z lat 2019-2021. Wówczas drużyna Brazylii wygrała 28 spotkań z rzędu.