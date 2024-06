Polscy siatkarze mogą mieć problem. Olbrzymia niespodzianka, Włosi i Słoweńcy wyprzedzeni

Tegoroczna siatkarska Liga Narodów była dla wielu drużyn ostatnią okazją do wywalczenia awansu na igrzyska olimpijskie. Komfort w tej kwestii mieli za to chociażby Polacy, którzy poprzedni sezon zwieńczyli wygraniem turnieju kwalifikacyjnego i zapewnili sobie prawo gry w Paryżu. W podobnej sytuacji byli również Amerykanie, Brazylijczycy, Niemcy, Japończycy i Kanadyjczycy . Z racji pełnienia roli gospodarza pewni udziału w najważniejszej imprezie czterolecia byli z kolei Francuzi.

Zaskoczenie po Lidze Narodów. Reprezentacja Japonii wywalczyła rozstawienie

Ranking FIVB wyłonił nie tylko ostatnich uczestników turnieju olimpijskiego, ale też zdecyduje o tym, do jakich koszyków trafią poszczególne zespoły. Podczas losowania grup, które odbędzie się już w środę 26 czerwca, rozstawieni będą gospodarze turnieju, czyli Francuzi, liderzy rankingu, czyli Polacy oraz... Japończycy.

Obecność zawodników z "Kraju Kwitnącej Wiśni" w tym gronie to duże zaskoczenie, ponieważ przez długi czas wydawało się, że o rozstawienie powalczą Włosi i Słoweńcy. Obie siatkarskie potęgi zostały jednak wyprzedzone na ostatniej prostej, ponieważ Japończycy zainkasowali aż 9.44 pkt za zwycięstwo w trzech setach z Amerykanami.

Wiadomo już, że reprezentacja Polski w grupie na igrzyskach nie zagra z Francją i Japonią. Może trafić za to na wspomnianych Włochów lub Słoweńców, którzy będą losowani z pierwszego koszyka (podobnie jak Amerykanie), co dla "Biało-Czerwonych" będzie oznaczało duży problem, ponieważ obie ekipy należą do światowej czołówki.