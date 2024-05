Polscy siatkarze mają o co grać w Lidze Narodów. Wielkie pieniądze na stole, a to nie koniec

Polacy już w środę rozegrają pierwszy mecz tegorocznej Ligi Narodów, w której będą bronili tytułu wywalczonego przed rokiem. Dla siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia spotkania turniejowe to nie tylko okazja do tego, by przekonać do siebie trenera, ale też, by zapracować na drużynowy sukces, który może zostać sowicie opłacony przez organizatorów rozgrywek. A na tym nie koniec, bo osobne nagrody przewidziano też dla najlepszych zawodników.