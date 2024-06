Polscy siatkarze dotrzymali słowa. Jest medal Ligi Narodów, rywale na deskach!

To mógł być finał Ligi Narodów. W końcu Słowenia i Polska fazę interkontynentalną zakończyły na dwóch pierwszych miejscach. Ale w półfinałach obie drużyny dość niespodziewanie nie poradziły sobie z rywalami. Rozczarowanie po polskiej stronie było duże, a po drugiej stronie stanęli niewygodni rywale. Ale po przegranym boju o finał polscy siatkarze obiecywali, że postarają się zdobyć medal. Dotrzymali słowa i tym razem oszczędzili kibicom nerwów .

Nikola Grbić po porażce z Francją zdecydował się na zmiany. Posłał na boisko szóstkę taką samą jak ta, która pokonała w ćwierćfinale Brazylię . Do składu wrócili więc Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski. Aż na trybuny wypadł Bartosz Bednorz. Wszystkie te decyzje tylko podsycały domysły i dyskusje wokół tego, kogo ostatecznie Grbić wybierze do kadry na igrzyska. Miejsc jest 12, do Paryża można też zabrać jednego rezerwowego.