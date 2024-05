Polki rozbiły mistrzynie świata. Kapitalny powrót gwiazdy "Biało-Czerwonych"

Liderki Ligi Narodów się nie zatrzymują. Co prawda w meczu z Serbią przegrały pierwszy set w tym sezonie, ale same wygrały trzy. Dzięki temu polskie siatkarki po raz kolejny zgarnęły komplet punktów i nadal przewodzą tabeli prestiżowych rozgrywek. W meczu z mistrzyniami świata pokazało się kilka siatkarek wracających do kadry - przede wszystkim Joanna Wołosz i Magdalena Jurczyk.