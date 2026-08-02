Polegli z Polską, a teraz taki wynik. Historyczny medal w Lidze Narodów

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Znamy brązowych medalistów Ligi Narodów siatkarzy. Turniej finałowy w Ningbo na trzecim miejscu kończy reprezentacja Słowenii. Drużyna, która w sobotę gładko przegrała z Polską, dzień później ograła 3:1 reprezentację Japonii. To pierwszy w historii medal Słoweńców w Lidze Narodów - do tej pory aż trzy razy zajmowali w tych rozgrywkach czwarte miejsce. Do wyłonienia pozostają jeszcze złoci medaliści, w finale Polska rywalizuje z USA. Transmisja na antenach Polsatu Sport.

Siatkarze Japonii w czerwonych strojach oraz zawodnik Słowenii w białym podczas meczu o brąz Ligi Narodów.
Siatkarze Japonii i Słowenii rywalizowali o brąz Ligi NarodówVolleyballWorld materiały prasowe

Japończycy musieli szybko pozbierać się po półfinałowej porażce z Amerykanami. Nie dość, że rozgrywała sobotni mecz później niż Słowenia, to jeszcze przegrała dopiero po wyczerpującym tie-breaku.

Zwycięzcy fazu zasadniczej musieli też pogodzić się z pierwszą porażką w sezonie - dotąd kroczyli od wygranej do wygranej. Słowenia większych szans w półfinale z Polską nie miała, ale przyświecał jej ważny cel - szansa na pierwszy w historii medal Ligi Narodów. Dotąd aż trzy razy kończyli na czwartym miejscu. Japończycy na podium tych rozgrywek stawali już dwukrotnie, w tym w 2023 r. na trzecim miejscu.

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Wyrównany początek walki o brąz. Problemy kapitana Japończyków

Pierwszy set niedzielnego meczu długo był bardzo wyrównany. Japończykom udało się dość szybko zablokować Nika Mujanovicia, atakującego rywali, ale ten ostatecznie i tak zdobył siedem punktów.

Słowenia w końcu zyskała dwa punkty zaliczki przy stanie 18:16. Kluczowe okazały się zagrywki - po asie serwisowym rezerwowego Klemena Sena przewaga Słowenii wzrosła do trzech "oczek". Ostatecznie wygrała 25:21.

A Japończycy znów mieli problemy z jednym ze swoich liderów. Yuki Ishikawa, kapitan drużyny, od początku turnieju zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na drugiego seta meczu o brąz już nie wyszedł, zastąpił go Tatsunori Otsuka. Zmiennik rozpoczął dobrze, Japonia prowadziła 5:2.

Z czasem różnica wzrosła do czterech punktów, ale Słowenia znów zdołała odrobić straty. Problemy ze skutecznością w ważnych akcjach miał Ran Takahashi, jeden z liderów japońskiej drużyny, i Słowenia odwróciła wynik - wygrywała 21:20. Ale o losach seta zdecydowała gra na przewagi. W niej wygraną 28:26 wyrwała Japonia.

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Liga Narodów siatkarzy. Historyczny medal dla Słowenii

W trzecim secie, po wyrównanym początku, prowadzenie 11:9 dał Słowenii blok Sasy Stalekara. Przy zagrywkach rozgrywającego Urosa Planinsicia przewaga zespołu z Bałkanów wzrosła do czterech punktów, ale nie na długo. Japończycy dogonili rywali przy wyniku 16:16, kiedy w bloku dobrze spisał się środkowy Akihiro Yamauchi.

Końcówka seta tym razem należała jednak do Słoweńców. Znów omogły zagrywki Planinsicia i bloki Stalekara, liderem ataku z siedmioma punktami podobnie był Mujanović. Ich zespół wygrał 25:22 i był o krok od historycznego medalu.

Ale Japończycy nie odpuszczali, nadal trzymali się blisko. Co więcej, objęli prowadzenie 11:8. Tyle że drużyna z Europy błyskawicznie wyrównała. A w drugiej części seta, po kontrataku wykończonym przez Roka Możicia, wygrywała 18:15. I nie dała sobie już odebrać medalu. Możić fruwał w obronie, ręka w ataku nie drżała Mujanoviciowi. Słoweńcy wygrali 25:22, zamykając mecz w czterech setach.

To jednak nie koniec emocji w Ningbo. O godz. 13.30 czasu polskiego mecz o złoto: Polska - USA. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Bohater Amerykanów w Polsce nie dał sobie rady. Teraz jest liderem kadry

Liga Narodów
3. miejsce
02.08.2026
09:40
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Japonia
1 - 3
Słowenia
Próby ataku
52
62
Błędy przeciwnika
33
23
Błędy drużyny
23
33
Błędy w ataku
7
12
Błędy serwisowe
16
18
Asy serwisowe
3
6
Siatkarz w białej koszulce skacze, przygotowując się do wykonania zagrywki, z piłką unoszącą się w powietrzu nad jego ręką na tle ciemnej hali sportowej.
Nik Mujanović, atakujący reprezentacji SłoweniiVolleyballWorld materiały prasowe
Grupa siatkarzy w czerwonych strojach świętuje punkt, centralnie energicznie reagujący zawodnik w czarnej koszulce z uniesionymi kciukami, otoczony przez kolegów z drużyny.
Siatkarze reprezentacji JaponiiVolleyballWorld materiały prasowe
Zawodnik w czerwonym stroju odbija piłkę do siatkówki podczas meczu, naprzeciwko stoją dwaj siatkarze w białych koszulkach, a obok niego inny gracz z numerem 17 obserwuje akcję.
Kadr z meczu Japonia - SłoweniaVolleyballWorld materiały prasowe


Liga Narodów. Najlepsze akcje półfinałów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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