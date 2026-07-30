Polacy zrobili swoje, to zasługuję na pochwałę. Rywale otrzymali "wiadomość"

Po długim oczekiwaniu w końcu polscy siatkarze przystąpili do walki o obronę tytułu Ligi Narodów wywalczonego przed rokiem. Pierwszym krokiem, który należało uczynić w tym kierunku było wygranie spotkania ćwierćfinałowego z kadrą Ukrainy. I to spotkanie do najłatwiejszych nie należało. Rywale potwierdzili, że pukają do światowej czołówki coraz głośniej i byli w stanie nawet "urwać" Polakom seta.

Niemniej jednak "Biało-Czerwoni" zdołali odpowiedzieć w możliwe najlepszy sposób i wygrali pewnie dwie kolejne partie, a co za tym idzie całe spotkanie - 3:1. Dzięki temu w sobotę zagrają o wielki finał ze Słowenią. Spotkanie z Ukrainą dało nam jednak kilka odpowiedzi na stosunkowo ważne w kontekście całej rywalizacji pytania.

Nasi gracze trzymali przyjęcie na solidnym poziomie, co świadczy nie tyle o kiepskiej zagrywce rywali, lecz o dobrej dyspozycji po naszej stronie siatki. Należy docenić przyjęcia jedną ręką Tomasza Fornala czy Jakuba Popiwczaka, gdy po drugiej stronie siatki pojawiał się m.in. Ołeh Płotnicki. Szczególnie dobrze wyglądało to w czwartym secie, gdy podopieczni Nikoli Grbicia przyjmowali pozytywnie na poziomie aż 73 procent.

Znaczące w kontekście walki o złoto jest również zachowanie naszych graczy. Po niezbyt dobrym drugim secie (22-25 dla Ukrainy) odpowiedzieli swoją siatkówką. Zaczęli być dokładniejsi i bardziej konsekwentni, co potwierdza doskonały set Bartłomieja Bołądzia (86 procent skuteczności). Atakujący w całym spotkaniu pokazał klasę i bez wątpienia został bohaterem rywalizacji.

Kontry po stronie Polaków, to może napawać optymizmem

Warto dodać, że w sumie Polacy popełnili mniej błędów własnych (24) w porównaniu do Ukrainy (27). I choć różnica nie jest ogromna to dalej należy to docenić. Co wypadło w tym meczu na całkiem wysokim poziomie? Kontrataki. Nasi gracze korzystali z nich, gdy tylko mogli, co potwierdzają pomeczowe statystyki. Zdobycie punku po własnej zagrywce zdarzało się po naszej stronie średnio raz na 3.7 serwisów. Po stronie Ukrainy do wywalczenia punktów przy własnym serwisie potrzebne było aż 4.7 zagrywki - sporo.

Do tego należy również wspomnieć o zmiennikach, a dokładniej o wejściu Artura Szalpuka. Ten w kluczowym momencie drugiego seta pojawił się na boisku i od razu posłał asa serwisowego (21:20). Choć finalnie zdało się to na nic, to przyjmujący pokazał, że podobny scenariusz może się wydarzyć w meczu ze Słowenią. Dobrze na parkiecie pokazał się także Kamil Semeniuk, który swoim wejściem pod koniec meczu pokazał, że jest gotowy, by w razie słabszego momentu kogoś z duetu Fornal-Leon zastąpić.

Mecz Słowenia - Polska w ramach półfinału Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 9:00 czasu polskiego. W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną siatkarze z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych (sobota, godz. 13:30).

Blok polskich siatkarzy VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





Amerykanie w półfinale Ligi Narodów. Najlepsze akcje w meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport