"Biało-Czerwoni" z racji pełnienia roli gospodarza mają zapewniony udział w turnieju finałowym, przez co nie muszą się martwić swoją pozycją w tabeli rozgrywek. Zależy im jednak na budowaniu pozycji w rankingu FIVB , która będzie kluczowa przy losowaniu grup turnieju olimpijskiego w Paryżu, z kolei kibice z zainteresowaniem śledzą rywalizację o czołowe miejsca w Lidze Narodów . A w tej ponownie doszło do przetasowań.

Podopieczni Nikoli Grbicia w czwartek rozbili Turcję i ponownie objęli prowadzenie w stawce 16 zespołów. Długo nim się jednak nie nacieszyli, ponieważ kilkanaście godzin później w Kanadzie swój mecz wygrali Włosi - mistrzowie świata pewnie pokonali Amerykanów, dając im ugrać kolejno 23, 24, i 20 punktów. Siatkarze z Italii wrócili więc na czoło zestawienia i pozostaną na nim co najmniej do meczu Słowenii z Brazylią.

Liga Narodów siatkarzy. Zmiany w tabeli kwestią czasu