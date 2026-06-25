Polacy znów przegrywali, Grbić wychodził z siebie. Ogromne zamieszanie, zdecydował tie-break

Drugi tydzień Ligi Narodów miał być dla polskich siatkarzy tym, w którym mocno podreperują dorobek punktowy po dwóch porażkach w Chinach. Ale początek turnieju w Gliwicach okazał się zaskakująco trudny - Belgię "Biało-Czerwoni" pokonali dopiero po tie-breaku.

Drugim przeciwnikiem była Turcja. Do czwartku zespół prowadzony przez Slobodana Kovaca miał na koncie tyle samo zwycięstw, co Polska. Turniej w Gliwicach rozpoczął od gładkiej wygranej 3:1 z Chinami.

Trener Polaków Nikola Grbić w porównaniu do meczu z Belgią zdecydował się na dwie zmiany w podstawowym składzie. Na środku zameldował się Szymon Jakubiszak, a w ataku Bartłomiej Bołądź. Na rozegraniu znów pojawił się Marcin Komenda. W środę z dobrym skutkiem zastąpił go Jan Firlej, ale przed spotkaniem z Turcją ten rozgrywający nawet nie rozgrzewał się z drużyną. I selekcjoner nie mógł z niego skorzystać.

W pierwszym secie na dwa punkty jako pierwsi odskoczyli goście - przy stanie 9:7. Zagrywka Gokcena Yuksela powiększyła zaliczkę Turków do trzech punktów, ale też zdenerwowała Grbicia, który dyskutował z sędzią po nieuwzględnionej przez arbitra prośbie o challenge.

Kiedy turecki blok zatrzymał atak Artura Szalpuka, rywale Polaków prowadzili już 15:11. Mimo to "Biało-Czerwonym" udało się dogonić przeciwników. Punkt blokiem zdobył Bartłomiej Lemański, tureccy siatkarze nie ustrzegli się błędów i był remis 17:17. Na prowadzenie Polska czekała do błędu Efe Bayrama i wyniku 21:20. Tyle że to rywale mieli piłki setowe. Kiedy ataku nie skończył Szalpuk, Turcja wykorzystała szansę i wygrała 28:26.

Nikola Grbić zareagował na problemy Polaków. Efekty przyszły szybko

I drugą partię również lepiej otworzyli goście. Po zagrywce Ahmeta Tumera prowadzili już 7:3. Grbić nie wytrzymał i poprosił o przerwę, a w jej trakcie próbował mocno przemówić do swoich siatkarzy. I ci zmniejszyli straty, przegrywali tylko 7:8.

Wyrównać jednak tak szybko nie zdołali. Trener zdecydował się na zmianę na środku, za Szymona Jakubiszaka wszedł Jakub Nowak. Do remisu efektownym atakiem z tzw. szóstej strefy doprowadził Szalpuk, po chwili Aleksander Śliwka dał Polsce prowadzenie 14:13.

To był początek świetnej serii zespołu Grbicia. Rywale popełniali błędy, ale też odbijali się od bloku Polaków, zwłaszcza Komendy. I "Biało-Czerwoni" objęli prowadzenie 19:13. W końcówce asem serwisowym popisał się jeszcze Lemański, Polska wygrała 25:19.

Nowak pozostał w składzie na trzecią partię. I to jego as serwisowy pozwolił Polsce odrobić straty z pierwszych akcji, gdy w ataku dwa razy pomylił się Bołądź. Gospodarze byli blisko trzypunktowego prowadzenia, ale mimo protestów Śliwki i koncertu gwizdów w hali, sędzia zweryfikował akcję i przyznał punkt rywalom. A po chwili Turcja blokiem doprowadziła do remisu 10:10.

Polska odskoczyła na dwa punkty po kontrataku wykończonym przez Bołądzia. Co prawda po chwili rywale zdołali go zablokować, ale to właśnie atakujący dał gospodarzom prowadzenie 17:14. Turcy zaczęli podejmować coraz bardziej ryzykowne decyzje, co przysparzało punktów Polsce. Szalpuk zaskoczył ich zagrywką, ale w końcówce Grbić wolał jeszcze przerwać pogoń rywali. Ostatecznie wynik na 25:21 ustalił Śliwka.

Liga Narodów siatkarzy. Znów tie-break w Gliwicach

Na początku czwartej partii polscy siatkarze znów musieli jednak odrabiać straty. Przegrywali 5:8 i Grbić przerwał grę. Efekty znów przyszły szybko, jego zespół doprowadził do remisu 9:9. Wydawało się, że Turków ponownie pogrążą własne błędy.

Co nie znaczy, że nie potrafili zagrozić Polakom. W połowie seta jeszcze raz odskoczyli na trzy punkty. I utrzymywali przewagę. Grbić zdecydował się nawet "wyciągnąć" z rezerwy Alaksieja Nasewicza, który zastąpił Bołądzia. Straty jego drużyny jednak tylko rosły. Z kwadratu dla rezerwowych poderwał się jeszcze Michał Gierżot, ale seta to nie uratowało. Polska przegrała 19:25.

Na tie-break Grbić wrócił do poprzedniej szóstki - z Nowakiem na środku. Na boisku dość szybko wybuchło olbrzymie zamieszanie. Tureccy siatkarze nie potrafili się pogodzić z decyzją sędziego, który mimo challenge'u przyznał punkt Polsce. Arbiter w końcu mocno się pogubił i zarządził powtórkę. To wywołało wściekłość Grbicia, który pieklił się przy stoliku sędziowskim.

Wynik cały czas oscylował jednak wokół remisu. W końcu Polska odskoczyła - minimalnie - przy stanie 9:7 po kontrataku wykończonym przez Śliwkę. Trzy punkty zaliczki dał jej as serwisowy Nowaka. Tej przewagi nie zmarnowała - drużyna Grbicia zwyciężyła 15:11 i w całym meczu 3:2.

To czwarte zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w tegorocznej Lidze Narodów. Piątek będzie dla reprezentacji Polski dniem przerwy. "Biało-Czerwoni" wrócą do gry w sobotę meczem z Niemcami.

Z Gliwic Damian Gołąb

Polska: Bołądź, Jakubiszak, Szalpuk, Komenda, Lemański, Śliwka - Granieczny (libero) oraz Sawicki, Ciunajtis, Nowak, Nasewicz, Gierżot

Turcja: A. Lagumdzija, Bulbul, Tumer, Yenipazar, Bayram, Yuksel - Bayraktar (libero) oraz Gurbuz, M. Lagumdzija, Kirkit, Hilmi

Statystyki meczu Polska 3 - 2 Turcja Próby ataku 61 68 Błędy przeciwnika 36 22 Błędy drużyny 22 36 Błędy w ataku 9 12 Błędy serwisowe 11 22 Asy serwisowe 4 5

Polscy siatkarze w trakcie meczu z Turcją VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź w meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksander Śliwka w trakcie meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe





Asy serwisowe w meczu Polska - Belgia. WIDEO Polsat Sport