Za nami Liga Narodów 2026. W turnieju finałowym w Ningbo udział wzięło osiem reprezentacji. Celem Polski była obrona tytułu wywalczonego przed rokiem i to się udało. Podopieczni Nikoli Grbicia kolejno pokonali Ukrainę (3:1), Słowenię (3:0), a w wielkim finale stworzyli niesamowite widowisko z USA. Ostatecznie Polska triumfowała 3:2 i trzeci raz w historii okazała się najlepsza w tym turnieju.

Tak Rosjanie piszą po finale Polska - USA

Mecz finałowy nie umknął uwadze rosyjskich mediów, które doceniły naszą drużynę. - Amerykanie byli bardzo blisko zwycięstwa, ale Polacy mieli więcej narzędzi, aby odmienić losy meczu - napisał portal championat.net.

Rosjanie podkreślili, że "reprezentacja USA była bardzo blisko swojego pierwszego mistrzostwa Ligi Narodów". - Półfinał zabrał im sporo energii i są teraz największymi przegranymi w historii, bo przegrali cztery razy w finale - czytamy. USA wywalczyło srebro w 2019, 2022, 2023 i 2026 roku.

Rosjanie zapowiadają powrót. "Z niecierpliwością czekamy"

Rosjanie oczywiście podkreślili swoją nieobecność. - To był wspaniały turniej. Szkoda tylko, że zabrakło reprezentacji Rosji. Z niecierpliwością czekamy na naszą drużynę w przyszłym roku - napisali.

Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o zniesieniu wszystkich dotychczasowych ograniczeń wobec sportowców z Rosji. W związku z tym Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) postanowiła, że rosyjscy sportowcy i sędziowie we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB. Rosyjskie reprezentacje zostały już nawet przywrócone do rankingu światowego z tą samą liczbą punktów, jaką posiadały w momencie zamrożenia ich punktów. Tak więc męska drużyna "Sbornej" plasuje się na trzeciej pozycji za Polakami i Włochami.

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe





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