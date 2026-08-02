Polacy ze złotem. Interwencja Fornala podczas hymnu. Upomnienie

To był prawdziwy siatkarski rollercoaster. Na szczęście finałowa "przejażdżka" w meczu wieńczącym zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zakończyła się po myśli reprezentacji Polski, która ograła Stany Zjednoczone 3:2.

Kilkanaście minut po zakończeniu meczu odbyła się dekoracja. Najpierw na długim stopniu stanęli Amerykanie, odbierając medale dla wicemistrzów rozgrywek.

Potem swoją indywidualną nagrodę dla MVP turnieju odebrał Tomasz Fornal, a następnie wszyscy nasi siatkarze po wyczytaniu przez spikera wychodzili kolejno na środek parkietu.

A byli to kolejno: Jakub Popiwczak, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Jakub Majchrzak, Maksymilian Granieczny, Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak, Kewin Sasak, Jakub Nowak, Jan Firlej. Jako kolejny swój medal odebrał trener Nikola Grbić, a dopiero na samym końcu wywołany został kapitan - Aleksander Śliwka.

Liga Narodów. Polacy odebrali medale. A potem "Mazurek Dąbrowskiego"

Medale na szyi Polaków zawieszał Hugo Conte - były argentyński siatkarz, a obecnie trener.

Następnie odegrany został "Mazurek Dąbrowskiego". Gdy tylko wybrzmiały jego pierwsze takty, wszyscy kolejno ściągali z głów okolicznościowe, mistrzowskie czapki z daszkiej. Z drobnymi wyjątkami. Początkowo zapomnieli o tym Szymon Jakubiszak oraz Jakub Nowak, a także... trener Nikola Grbić.

Kamery telewizyjne pokazały, jak w ich kierunku krzyczał Tomasz Fornal. Najprawdopodobniej chciał zwrócić im na to uwagę, bo jego instrukcja spotkała się z natychmiastową reakcją, przynajmniej ze strony jego kolegów z szatni. Ostatecznie jednak i Nikola Grbić ściągnął czapkę do hymnu, choć poprzedziły to kolejne okrzyki Tomasza Fornala.

Na koniec przyszedł natomiast czas na wręczenie Polakom pucharu, który przekazała do rąk kapitana Aleksandra Śliwki była chińska siatkarka Sun Yue.

Wilfredo Leon i Tomasz Fornal volleyballworld.com / twitter.com/volleyballworld materiały prasowe

Nikola Grbić podczas rozmowy ze swoimi siatkarzami Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News





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