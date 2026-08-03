Polacy zapisali się w historii, do akcji wkroczył Kurek. Wymowne dwa słowa

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Siatkarze reprezentacji Polski po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Narodów, pokonując po pięciosetowej batalii Amerykanów. Sukces podopiecznych Nikoli Grbicia szybko poniósł się po świecie i oczywiście nie trzeba było długo czekać na reakcję Bartosza Kurka, który obecnie odpoczywa od rywalizacji reprezentacyjnej. Miał do swoich kolegów z kadry jedynie dwa słowa, ale niezwykle ważne.

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Bartosz Kurek, Marcin Komenda i Tomasz FornalPhoto by SHERWIN VARDELEON / AFP, VNLAFP

Trener Nikola Grbić utrzymał swoją stuprocentową skuteczność i po raz kolejny wywalczył z reprezentacją Polski medal - tym razem kolejne złoto Ligi Narodów. Polacy w świetnym stylu pokonali Amerykanów 3:2, w ostatnich fragmentach tie-breaka będąc nie do ruszenia.

Po tym, jak "Biało-czerwoni" jak szaleni cieszyli się na parkiecie i później, na ceremonii dekoracji, przyszedł czas na wielkie gratulacje ze wszystkich stron. Oczywiście nie mogło zabraknąć również głosu kapitana reprezentacji Polski, Bartosza Kurka.

Doświadczony siatkarza, który w obecnie odpoczywa od gry w kadrze "Biało-czerwonych" i cieszy się pobocznymi aktywnościami, postanowił w kilku słowach - dokładnie dwóch - zwrócić się do swoich kolegów z kadry. Tyle wytarczyło, aby pokazać im, jak bardzo jest dumny z nich osiągnięcia.

Back 2 Back. Szacuneczek Panowie - napisał krótko Kurek, dodając dwie emotikony złotych medali oraz wybuchającą głowę, co tylko pokazuje, jak wielkiej rzeczy dokonali siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia.

Grupa siatkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach zgromadzona wokół dużego trofeum z napisem Champions, w tle dynamiczne czerwone chmury podkreślające zwycięstwo.
Bartosz Kurek zwrócił się do polskich siatkarzyInstagram/ Bartosz Kurek screenESP/Instagram

Dla siatkarzy reprezentacji Polski to łącznie trzecie złoto Ligi Narodów w historii (2023, 2025). Po spotkaniu z USA, "Biało-czerwoni" stali się najbardziej utytułowaną drużyną w historii rozgrywek, mając na swoim koncie aż siedem medali - srebro z 2021 oraz trzy brązowe krążki (2019, 2022, 2024).

Podopieczni Nikoli Gribicia nie ma zbyt wiele czasu na to, aby złapać oddech po wyczerpującej Lidze Narodów. Już za nieco ponad miesiąc (10 września) rozegrają oni swoje pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy, kiedy zmierzą się z Portugalią. W fazie grupowej Polacy walczyć będą także z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.

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Tomasz Brożek
Siatkarz w zielonej koszulce podczas meczu wykonuje dynamiczny ruch ręką, skoncentrowany na grze, w tle widownia z kibicami w biało-czerwonych barwach.
Bartosz KurekMarcin GolbaAFP
Siatkarz w białej koszulce z numerem 6 oraz napisem Polska, z zaciśniętymi pięściami i wyrazem radości na twarzy, na boisku w trakcie meczu, w tle widownia i siatka.
Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji PolskiIwańczuk/Sport/ReporterEast News
Dwaj polscy siatkarze w białych koszulkach i czerwonych spodenkach wyrażający radość po zdobyciu punktu na tle pełnej kibiców hali sportowej.
Bartosz Kurek i Tomasz FornalMarcin GolbaAFP


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