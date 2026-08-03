Polacy zapisali się w historii, do akcji wkroczył Kurek. Wymowne dwa słowa

Trener Nikola Grbić utrzymał swoją stuprocentową skuteczność i po raz kolejny wywalczył z reprezentacją Polski medal - tym razem kolejne złoto Ligi Narodów. Polacy w świetnym stylu pokonali Amerykanów 3:2, w ostatnich fragmentach tie-breaka będąc nie do ruszenia.

Po tym, jak "Biało-czerwoni" jak szaleni cieszyli się na parkiecie i później, na ceremonii dekoracji, przyszedł czas na wielkie gratulacje ze wszystkich stron. Oczywiście nie mogło zabraknąć również głosu kapitana reprezentacji Polski, Bartosza Kurka.

Doświadczony siatkarza, który w obecnie odpoczywa od gry w kadrze "Biało-czerwonych" i cieszy się pobocznymi aktywnościami, postanowił w kilku słowach - dokładnie dwóch - zwrócić się do swoich kolegów z kadry. Tyle wytarczyło, aby pokazać im, jak bardzo jest dumny z nich osiągnięcia.

Back 2 Back. Szacuneczek Panowie - napisał krótko Kurek, dodając dwie emotikony złotych medali oraz wybuchającą głowę, co tylko pokazuje, jak wielkiej rzeczy dokonali siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia.

Bartosz Kurek zwrócił się do polskich siatkarzy Instagram/ Bartosz Kurek screen ESP/Instagram

Dla siatkarzy reprezentacji Polski to łącznie trzecie złoto Ligi Narodów w historii (2023, 2025). Po spotkaniu z USA, "Biało-czerwoni" stali się najbardziej utytułowaną drużyną w historii rozgrywek, mając na swoim koncie aż siedem medali - srebro z 2021 oraz trzy brązowe krążki (2019, 2022, 2024).

Podopieczni Nikoli Gribicia nie ma zbyt wiele czasu na to, aby złapać oddech po wyczerpującej Lidze Narodów. Już za nieco ponad miesiąc (10 września) rozegrają oni swoje pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy, kiedy zmierzą się z Portugalią. W fazie grupowej Polacy walczyć będą także z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji Polski Iwańczuk/Sport/Reporter East News

Bartosz Kurek i Tomasz Fornal Marcin Golba AFP





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