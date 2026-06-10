Polacy wciąż najlepsi na świecie. Udany rewanż, stało się tuż po meczu

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Siatkarze reprezentacji Polski w perfekcyjnym stylu zainaugurowali tegoroczne zmagania w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się dziś z Kubą po raz pierwszy od niespodziewanej porażki w Gdańsku w lipcu 2025 roku. "Biało-Czerwoni" tym razem pokazali przeciwnikom miejsce w szeregu, dzięki czemu utrzymali status najlepszej reprezentacji globu. Potwierdzenie już jest na stronie międzynarodowej federacji.

Siatkarz reprezentacji Polski z numerem 17 na piersi zaciska pięści po akcji podczas meczu Polska – Kuba w Lidze Narodów 2026.
Polacy pokonali Kubę na inaugurację Ligi Narodów 2026volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Choć Nikola Grbić w Chinach nie mógł skorzystać ze swoich kilku gwiazd, to i tak Polacy pozostawali zdecydowanymi faworytami. Kubańczycy zaskoczyli ich co prawda kilkanaście miesięcy temu przed trójmiejską publicznością, ale nikt nie miał teraz zamiaru przeżywać powtórki z rozrywki. "Musimy zbierać dużo punktów, żebyśmy mogli mieć ten ostatni turniej spokojniejszy. Ale myślę, że mamy dobry zespół. To miks doświadczonych i młodych zawodników. Mam nadzieję, że na koniec osiągniemy pozytywny wynik" - zapowiadał przed kamerami Polsatu Sport selekcjoner.

I "Biało-Czerwoni" zgodnie z oczekiwaniami pokazali światu, dlaczego należą do ścisłej czołówki. Ambitni rywale chcieli rzecz jasna powtórzyć wyczyn z Ergo Areny, lecz tym razem nawet nie zainkasowali choćby jednego seta. W pierwszej partii nie dobili nawet do dwudziestu zdobytych punktów. Niżej notowany zespół uzyskał wspomnianą liczbę dopiero w kolejnej części. Podopieczni Nikoli Grbicia sytuację kontrolowali także w trzecim i zarazem ostatnim fragmencie jednostronnego spotkania.

Polacy na czele rankingu FIVB. Ponad trzy punkty za triumf z Kubą

Nasi rodacy mogą cieszyć się podwójnie. Komplet do tabeli Ligi Narodów to jedno. Kolejne cenne "oczka" wpadły na konto zeszłorocznych triumfatorów tychże zmagań również w prestiżowym rankingu FIVB. Międzynarodowa federacja przyznała "tylko" nieco ponad trzy punkty, lecz pozwoliły one na utrzymanie pierwszej lokaty w zestawieniu. Podium uzupełniają znajdujący się tuż za plecami liderów Włosi oraz Brazylijczycy. Siatkarze z Ameryki Południowej tracą już zdecydowanie więcej "oczek". Z tego powodu na razie nie ma co się ich obawiać.

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"Biało-Czerwoni" wygraną z Kubą rozpoczęli maraton trzech spotkań z rzędu. Jutro zagrają ze Słowenią, pojutrze z Japonią. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

TOP 5 rankingu FIVB po meczu Kuba - Polska:

1. Polska - 393,99

2. Włochy - 385,02

3. Brazylia - 338,40

4. Francja - 328,22

5. USA - 324,35

Liga Narodów
Tydzień 1
10.06.2026
07:00
Zakończony
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