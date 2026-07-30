Polacy w półfinale, po kilku chwilach takie słowa Ukraińców. Oto co napisali

Po długim oczekiwaniu w końcu polscy siatkarze przystąpili do walki o kolejny medal Ligi Narodów. Obrońcy tytułu sprzed roku po bardzo dobrej fazie zasadniczej i 2. lokacie trafili do teoretycznie łatwiejszej strony drabinki. Pierwszym wyzwaniem okazała się reprezentacja Ukrainy, którą należało ograć w ćwierćfinale.

Debiutująca w fazie play-off ekipa mogła podejść do tego meczu na spokojnie - bez presji, natomiast Polacy stawiani w roli faworyta wygrać po prostu musieli. I po zaciętym spotkaniu to zrobili. Ograli rywali 3:1 i zameldowali się w półfinale Ligi Narodów. Mimo zwycięstwa eksperci nie kryli swoich obaw punktując m.in. nieco słabszy występ Tomasza Fornala.

W nieco innych tonach piszą ukraińscy dziennikarze. W tamtejszych mediach jest głośno wokół spotkania i w kilku zdaniach zdecydowali się na podsumowanie rywalizacji. Nie zabrakło również podkreślenia umiejętności naszych graczy.

Ukraińcy podsumowali mecz z Polską. "Dzielnie walczyła"

Serwis Sport.rbc.ua zwraca uwagę, że Ukraina walczyła z aktualnym liderem rankingu FIVB. I przekonuje, że zmusiła ich do walki o awans do półfinału. - Niebiesko-Żółci zmusili liderów światowego rankingu do walki, jednak nie udało im się dotrzeć do półfinału turnieju. - czytamy.

Podobne zdanie pojawia się w serwisie Sport.ua, który naszych graczy nazywa "mistrzami" - nawiązując do pamiętnego triumfu w mistrzostwach Europy w 2023 roku. Tam nie zapomnieli również o fakcie, że Ukraińcy po raz pierwszy w historii zameldowali się w gronie najlepszych.

- Debiutując w play-offach Ligi Narodów, Ukraina dzielnie walczyła z mistrzami Europy - napisano.

Mecz Słowenia - Polska w ramach półfinału Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 9:00 czasu polskiego. W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną siatkarze z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych (sobota, godz. 13:30).

Kadr z meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





Denis Shapovalov - Rodrigo Pacheco Mendez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport