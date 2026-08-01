To był koncert polskich siatkarzy. "Biało-Czerwoni" w półfinale Ligi Narodów jeszcze raz udowodnili, że Słowenia przestała być ich zmorą. Tym razem nie dali jej szans w meczu o finał turnieju finałowego w Ningbo.

Polscy siatkarze dominowali od początku do końca. Słoweńcom trudno było choć na chwilę objąć prowadzenie, nie pomagały zmiany w ich drużynie. Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić mógł zaś spokojnie oglądać, jak w jego zespole wszystko funkcjonuje jak w zegarku.

- Graliśmy bardzo, bardzo dobrą siatkówkę, na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie w zagrywce. I potem było dużo łatwiej zorganizować nam blok i obronę. Zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, czego potrzebowaliśmy z takim przecwinikiem, jak Słowenia, która za każdym razem gra bardzo dobrze w obronie, cierpliwie - podkreśla trener Polaków.

W rozmowie z Tomaszem Swędrowskim przed kamerą Polsatu Sport Grbić poszedł w pochwałach jeszcze dalej.

- Zagraliśmy na zagrywce fantastyczny mecz, nie pamiętam, kiedy mieliśmy tak dobry mecz w tym elemencie - przyznał.

Słowenia przełamana w boju o finał Ligi Narodów. Nawet Grbić był zaskoczony

Jego podopieczni błyskawicznie poradzili sobie z rywalami, a przecież w tym sezonie Ligi Narodów Słowenii szło niemal równie dobrze, jak Polsce - podobnie jak ona, zespół z Bałkanów przegrał do soboty tylko dwa mecze. Wydawało się, że Słoweńcy świetnie radzą sobie ze zmianami generacyjnymi w kadrze, bo w tym sezonie w drużynie jest mniej doświadczonych zawodników, multimedalistów mistrzostw Europy.

Nieco zaskoczony tym, jak szybko polscy siatkarze przełamali rywali, wydawał się po meczu nawet Grbić.

- Przygotowaliśmy się na bardzo długi, trudny mecz. I jestem bardzo szczęśliwy, że tak nie było - przyznaje Serb.

Polacy triumfują, a Grbić już ostrzega przed finałem

Selekcjoner reprezentacji Polski od razu jednak zastrzega, że jego siatkarze nie mogą przesadnie napawać się zwycięstwem w półfinale. Został im w końcu jeszcze jeden krok do obrony tytułu sprzed roku.

- Oczywiście musimy zresetować wszystko, zacząć od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudno, ale mam nadzieję, że pozostaniemy na podobnym poziomie, na którym graliśmy dzisiaj - zaznacza Grbić.

Jego drużyna będzie czekać na rywali w niedzielnym finale, który rozpocznie się o godz. 13.30. Wyłoni go drugi półfinał, w którym Amerykanie zmierzą się z Japończykami.

- Te drużyny mają różne charakterystyki, ale będziemy się adaptować. Każdy rywal będzie trudny - ucina Grbić.

Transmisje meczów o medale Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport. Relacje tekstowe w Interia Sport.

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe





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