Polacy koszmarem Amerykanów. Wielkie starcie w finale Ligi Narodów

W turnieju finałowym reprezentacja Polski pokonała Ukrainę i Słowenię, tracąc tylko jednego set. Stany Zjednoczone natomiast poradziły sobie z Włochami i Japonią (3:0 i 3:2).

W takich okolicznościach wyłonieni zostali tegoroczni finaliści Ligi Narodów. Amerykanie mają olbrzymią motywację, aby pokonać Polaków. Walczą bowiem z ponad trzyletnią historią porażek i z pewnością chcieliby w końcu przełamać tę fatalną passę.

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Polska wyjątkowo "nie leży" Stanom Zjednoczonym. Walka o siódme zwycięstwo z rzędu

Dnia 24.06.2023 roku obie reprezentacje również rywalizowały ze sobą w Lidze Narodów. Wówczas Stany Zjednoczone pokonały Polskę 3:0 i awansowały do wielkiego finału, gdzie przegrały z Francją 2:3.

Od tamtego dnia minęły 3 lata, 1 miesiąc oraz 8 dni. Polska i Stany Zjednoczone rywalizowały ze sobą sześć razy (w tym raz towarzysko w lipcu 2024 roku) i za każdym razem Biało-Czerwoni wychodzili z tych rywalizacji jako zwycięzcy.

W ostatnich dwóch meczach bezpośrednich Polacy nie przegrali nawet jednego seta. Oba spotkania zostały rozegrane w ramach pierwszej fazy Ligi Narodów.

Jeśli w wielkim finale Ligi Narodów 2026 Polacy znowu wygrają, będzie to siódme kolejne zwycięstwo w ramach tej rywalizacji. Biorąc pod uwagę, że są to mecze pomiędzy dwiema wielkimi siatkarskimi potęgami, wynik ten robi niesamowite wrażenie.

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Spis ostatnich meczów pomiędzy USA a Polską

20.07.2026 - Liga Narodów: USA 0:3 Polska

29.06.2025 - Liga Narodów: USA 0:3 Polska

07.08.2024 - Igrzyska olimpijskie: Polska 3:2 USA

21.07.2024 - Mecz towarzyski: Polska 3:2 USA

22.05.2024 - Liga Narodów: USA 0:3 Polska

23.07.2023 - Liga Narodów: Polska 3:1 USA

24.06.2023 - Liga Narodów: Polska 0:3 USA

08.09.2022 - Mistrzostwa Świata: Polska 3:2 USA

30.08.2022 - Mistrzostwa Świata: Polska 3:1 USA

23.07.2022 - Liga Narodów: Polska 0:3 USA

Wilfredo Leon i Tomasz Fornal volleyballworld.com / twitter.com/volleyballworld materiały prasowe

Wilfredo Leon Marcin Golba AFP

Matthew Anderson YUAN TIAN AFP





Liga Narodów. Japonia - Stany Zjednoczone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport