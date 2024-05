Pogromcy Polaków coraz bliżej igrzysk. "Biało-Czerwoni" podali rękę rywalom

Polscy siatkarze nie opuszczą Turcji z kompletem zwycięstw. W ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów na przeszkodzie "Biało-Czerwonym" stanęła reprezentacja Słowenii . Nasi niedzielny pogromcy po raz kolejny pokazali, że mają patent na "Orłów". Podopieczni Gheorghe Cretu cieszą się podwójnie, bo zyskali do rankingu FIVB ponad piętnaście punktów. W zestawieniu tyle samo "oczek" odjęto graczom Nikoli Grbicia.

Dla Polaków straty nie są szczególnie bolesne . Mamy sporą przewagę nad resztą stawki, a w kieszeni bilety do Paryża. Dla Słoweńców jednak to cenna zdobycz.

Polacy podali rękę rywalom

Słowenia nie ma jeszcze kwalifikacji na igrzyska olimpijskie do Paryża. Do tej pory pewni gry na igrzyskach mogą być rzecz jasna Francuzi, jako gospodarze, a także zwycięzcy turniejów kwalifikacyjnych . Z nich przepustki na igrzyska wywalczyło sześć reprezentacji: Polska i Kanada (turniej w chińskim Xi'an), USA i Japonia (turniej w Tokio) oraz Niemcy i Brazylia (turniej w Rio de Janeiro).

Pozostałe pięć miejsc trafi do najlepszych drużyn z rankingu FIVB, ale i tutaj jest jeden haczyk. W ramach zapewnienia gry przedstawicielom każdego kontynentu jedno z miejsc musi trafić do ekipy z Afryki, czyli niemal na pewno do Egiptu. Zostają zatem cztery miejsca dla najwyżej sklasyfikowanych zespołów.