Pierwszy taki mecz "Biało-Czerwonych". Wymiana ciosów i emocje w tie-breaku

Przy wyborze składu na mecz z Serbią trener Nikola Grbić zrobił to, do czego w tym sezonie przyzwyczaił - czyli dokonał mnóstwa zmian w porównaniu do wygranej z Argentyną . Tym razem do wyjściowego zestawienia wskoczyli między innymi Bartłomiej Bołądź i Karol Kłos, którzy w poprzednich spotkaniach w Lublanie grali mało lub wcale. Wolne dostali za to Bartosz Kurek, Marcin Janusz i Mateusz Bieniek, którzy w ogóle nie znaleźli się w 14-tce na sobotnie spotkanie.

Reklama