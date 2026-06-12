Pierwsze potknięcie następcy Winiarskiego. Mistrzowie świata wstali z kolan

Pierwszy turniej tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów jest rozgrywany równolegle w trzech państwach: Kanadzie, Chinach i Brazyli. W Linyi rywalizują Polacy, którzy najpierw pokonali Kubę, a następnie po tie-breaku ulegli Słoweńcom. W Ottawie z kolei już w pierwszej rundzie doszło do hitowego starcia, aktualni mistrzowie olimpijscy, czyli Francuzi, zmierzyli się z mistrzami świata, czyli Włochami. Górą byli "Trójkolorowi", którzy triumfowali 3:2.

Następnego dnia Włosi stanęli przed szansą, by powetować sobie tę porażkę, o godz. 22 czasu polskiego rozpoczął się ich mecz z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi wcześniej pokonali po pięciosetowym boju Kanadyjczyków, mieli więc okazję do tego, by podtrzymać zwycięską serię. Drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego, który zastąpił na tym stanowisku Michała Winiarskiego, mierzyła się jednak z bardzo trudnym zadaniem, to siatkarze z Italii byli zdecydowanymi faworytami.

Liga Narodów siatkarzy. Cztery sety w meczu Niemcy - Włochy

Początek spotkania był wyrównany, ale Włosi stopniowo dochodzili do głosu. Od stanu 9:9 ciągle utrzymywali się na prowadzeniu, w pewnym momencie ich przewaga wzrosła do sześciu punktów (17:11). Swoją cegiełkę do tego wyniku dokładał m.in. Kamil Rychlicki, czyli włoski atakujący mający polskie korzenie, który znalazł się w wyjściowej szóstce. Finalnie mistrzowie świata wygrali 25:20, ostatni punkt w secie asem serwisowym zdobył Mattia Bottolo.

Lepiej w drugą partię weszli Niemcy, podopieczni Bottiego wygrali dwie pierwsze akcje, a później nie pozwolili rywalom doprowadzić chociażby do remisu. Niemcy kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie, wygrali 25:20.

Nasi zachodni sąsiedzi w trzeciej partii musieli początkowo gonić wynik, od stanu 5:6 wygrali cztery kolejne akcje. Wówczas o przerwę poprosił trener Włochów Ferdinando De Giorgi, starając się reagować na kolejną obniżkę formy swoich zawodników. To przyniosło efekt, jego podopieczni po błędzie Jana Zimmermana i ataku prosto w siatkę zbliżyli się już na dwa punkty (8:10) do rywali, kilka minut później po skutecznym bloku mieli tylko "oczko" straty (12:13). Mistrzowie świata często mylili się z zagrywki, ale finalnie udało im się w końcu doprowadzić do wyrównania (16:16). Końcówka seta należała właśnie do Włochów, partię atakiem z lewego skrzydła zwieńczył Francesco Sani (25:21).

Podopieczni De Giorgiego podbudowani zwycięstwem w trzeciej partii dobrze weszli w kolejną odsłonę meczu, starali się grać kombinacyjnie, atakowali z większym "luzem". Gdy wyszli na prowadzenie 5:2 zareagował ich rodak, Botti, który poprosił o przerwę. Wskazówki przekazane przez nowego selekcjonera Niemców przyniosły efekt, ale tylko w kolejnej akcji, gdy Erik Rohrs dał punkt drużynie atakiem po skosie. Po chwili Pardo Mati kapitalnie zaatakował ze środka, Włosi nadal mieli bezpieczną przewagę (6:3), taki stan utrzymywał się przez dłuższy czas. Niemcom do remisu udało się doprowadzić po asie serwisowym Simona Torwiego (16:16), wówczas o przerwę poprosił De Giorgi.

Włosi nie tylko roztrwonili przewagę, ale po kapitalnej zagrywce Yanna Bohme to oni musieli odrabiać straty (17:18). Gra toczyła się punkt za punkt, ostatecznie w rozgrywanej na przewagi i bardzo emocjonującej końcówce skuteczniejsi byli Włosi, którzy wygrali 33:31, a cały mecz 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 33:31) notując pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. Niemcy z kolei zaliczyli pierwszą porażkę.

W kolejnym meczu Niemcy w piątek 11 czerwca o godz. 22 czasu polskiego zmierzą się z Amerykanami, Włosi z kolei w niedzielę o 1:30 zagrają z Turkami.





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