Polscy siatkarze mieli w czwartek w Chinach wiele, by wygrać spotkanie ze Słowenią. Dwa razy roztrwonili przewagę w końcówkach setów, w tym w decydującym tie-breaku. Przede wszystkim jednak nie mieli po swojej stronie Nika Mujanovicia.

Niespełna 22-letni siatkarz w ostatnim sezonie był gwiazdą ligi francuskiej i spisał się tak dobrze, że sięga po niego Modena z ligi włoskiej, jednej z najsilniejszych na świecie. Takimi występami, jak ten w meczu z Polską Mujanović pokazuje, że i we Włoszech może być gwiazdą.

Nik Mujanović zapisał się w historii Ligi Narodów. "Brak mi słów"

To właśnie jego zagrywka przypieczętowała zwycięstwo Słowenii w tie-breaku. Obie drużyny miały piłki meczowe, ale w ostatniej akcji Mujanović zaskoczył polskich przyjmujących serwisem i Słowenia wygrała 19:17.

"Popatrzyłem, jak ustawiła się reprezentacja Polski, że ma czterech zawodników z tyłu. Ale też myślałem, by nie zrobić jakiejś głupoty. Zaufałem sobie, pomyślałem: spróbujmy. Brak mi słów" - podkreśla atakujący przed kamerą VolleyballWorld TV.

Ta zagrywka była jednak tylko ukoronowaniem kapitalnego występu Mujanovicia. Siatkarz, który wrócił na pozycję atakującego - w meczu z Chinami dzień wcześniej zagrał jako przyjmujący - był nie do zatrzymania. Zdobył aż 37 punktów. W całej historii Ligi Narodów lepszym rezultatem może poszczycić się tylko Nimir Abdel-Aziz, znakomity atakujący z Holandii.

"Dziękuję Urosowi [Planinsicowi, rozgrywającemu Słowenii - przyp.] za jakieś 80 piłek do ataku. Miło jest wrócić na swoją pozycję, lubię te zmiany, ale jednak czuję się pewniej w ataku. Jest dużo miejsca na poprawę, chociażby w zagrywce, co pokazały dwa pierwsze sety. Gra przeciwko tak dobrze blokującemu zespołowi jest dużym wyzwaniem" - skromnie skomentował swój występ Słoweniec.

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Mujanović dokładnie atakował nieco rzadziej, ale 68 ataków to również wynik na tym poziomie rzadko spotykany. Skończył połowę piłek, przy tylu atakach nawet sześć bloków Polaków i sześć błędów w niczym mu nie umniejszają. Dwa punkty dołożył blokiem, jeden zagrywką.

I Słowenia wygrała drugi tie-break w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, mimo że dwa razy polscy siatkarze niemal mieli ją "na widelcu".

"To, co pokazaliśmy, ta energia - nie rozegrałem zbyt wielu takich spotkań. Momentami nie dowierzałem temu, co widzę. Wszyscy walczyliśmy z całych sił i to było chyba kluczowe. Jestem ogromnie dumny z naszego zespołu i z naszego powrotu w tym meczu" - zaznacza Mujanović.

Słowenia w piątek ma dzień przerwy, wróci do gry w sobotę meczem z Kubą. Polska już jutro zagra z Japonią. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Siatkarze reprezentacji Słowenii volleyballworld.com materiały prasowe

Blok siatkarzy Grbicia w meczu Polska - Słowenia, atakuje Mujanović VolleyballWorld materiały prasowe

Polscy siatkarze w meczu Ligi Narodów ze Słowenią VolleyballWorld materiały prasowe





Słowenia - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport