Oto bohater polskiego zespołu. Sześć asów, Wilfredo Leon znów to zrobił

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze dali koncert w półfinale Ligi Narodów, a pierwsze skrzypce w polskiej drużynie grał Wilfredo Leon. Przyjmujący reprezentacji Polski w wygranym 3:0 meczu ze Słowenią popisał się aż sześcioma asami serwisowymi i przełamywał rywali w decydujących momentach. A to wszystko dwa dni po spotkaniu, w którym popełnił w polu serwisowym aż osiem błędów. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Dwaj polscy siatkarze w czerwono-białych strojach świętują zdobyty punkt w meczu ze Słowenią.
Wilfredo Leona po meczu ze Słowenią chwalili wszyscyVolleyballWorld materiały prasowe

Reprezentacja Polski rozpoczęła turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo od zwycięstwa 3:1 z Ukrainą. W tamtym spotkaniu "Biało-Czerwonym" nie wszystko się jednak udawało. Choćby Wilfredo Leon popełnił wówczas aż osiem błędów w polu serwisowym. A przecież mowa o jednym z najlepiej i najmocniej zagrywających zawodników świata, który bije w tym elemencie wszelkie rekordy.

Sobota to już jednak zupełnie inna historia. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w trzech setach, a Leon był jednym z bohaterów spotkania. I tym razem w elemencie zagrywki spisał się znakomicie.

Wilfredo Leon bohaterem. Sześć asów serwisowych z pełną mocą

Siatkarz urodzony na Kubie posłał na drugą stronę aż sześć asów serwisowych - przy zaledwie trzech nieudanych zagrywkach. W dodatku jego serwisy przełamywały linię przyjęcia rywali w kluczowych momentach.

- To nie pomaga, gdy wchodzi Leon i serwuje trzy asy - przyznał po spotkaniu przed kamerą VolleyballWorld Rok Możić, przyjmujący reprezentacji Słowenii.

Leon nie miał bowiem dla rywali litości, regularnie posyłał zagrywki, po których piłka leciała z prędkością ponad 120 km/h. Do tego dołożył osiem punktów atakiem i dwa blokiem. Nie dał się też złamać w przyjęciu, choć to on był głównym celem słoweńskiej zagrywki. Przy 16 przyjęciach popełnił tylko dwa błędy.

- Wilfredo pokazał, że kiedy trzeba było zrobić przewagę kilku punktów, on zaczynał tę serię - podkreślił w studiu Polsatu Sport Piotr Gruszka, były kapitan reprezentacji Polski.

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Leon zdobył najwięcej punktów dla polskiej drużyny i ma szansę na trzeci złoty medal Ligi Narodów. Na razie pewne jest, że zdobędzie swój piąty krążek w tych rozgrywkach, bo Polska miejsca na podium jest już pewna i czeka w finale na lepszego z pary USA - Japonia. Po tak znakomitym spotkaniu, jak to ze Słowenią, Leon nie próbował zresztą być fałszywie skromnym.

- Jestem bardzo zadowolony, nie zawsze wygrywasz 3:0. Szczególnie, że zarezentowaliśmy się bardzo dobrze w tych trzech setach - podkreślił po spotkaniu Leon.

Wielki finał Ligi Narodów już w niedzielę - to będzie kolejna szansa dla Leona na kolejne asy serwisowe. Do prowadzącego w klasyfikacji najlepiej serwujących zawodników Ligi Narodów Ukraińca Dmytro Janczuka brakuje mu jeszcze sześciu punktowych zagrywek.

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Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach drużyny narodowej prowadzą zasłoniętą ustami rozmowę na boisku podczas meczu.
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