Oto bohater polskiego zespołu. Sześć asów, Wilfredo Leon znów to zrobił

Reprezentacja Polski rozpoczęła turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo od zwycięstwa 3:1 z Ukrainą. W tamtym spotkaniu "Biało-Czerwonym" nie wszystko się jednak udawało. Choćby Wilfredo Leon popełnił wówczas aż osiem błędów w polu serwisowym. A przecież mowa o jednym z najlepiej i najmocniej zagrywających zawodników świata, który bije w tym elemencie wszelkie rekordy.

Sobota to już jednak zupełnie inna historia. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w trzech setach, a Leon był jednym z bohaterów spotkania. I tym razem w elemencie zagrywki spisał się znakomicie.

Wilfredo Leon bohaterem. Sześć asów serwisowych z pełną mocą

Siatkarz urodzony na Kubie posłał na drugą stronę aż sześć asów serwisowych - przy zaledwie trzech nieudanych zagrywkach. W dodatku jego serwisy przełamywały linię przyjęcia rywali w kluczowych momentach.

- To nie pomaga, gdy wchodzi Leon i serwuje trzy asy - przyznał po spotkaniu przed kamerą VolleyballWorld Rok Możić, przyjmujący reprezentacji Słowenii.

Leon nie miał bowiem dla rywali litości, regularnie posyłał zagrywki, po których piłka leciała z prędkością ponad 120 km/h. Do tego dołożył osiem punktów atakiem i dwa blokiem. Nie dał się też złamać w przyjęciu, choć to on był głównym celem słoweńskiej zagrywki. Przy 16 przyjęciach popełnił tylko dwa błędy.

- Wilfredo pokazał, że kiedy trzeba było zrobić przewagę kilku punktów, on zaczynał tę serię - podkreślił w studiu Polsatu Sport Piotr Gruszka, były kapitan reprezentacji Polski.

Wilfredo Leon zdobędzie piąty medal. Może jeszcze powalczyć w prestiżowym rankingu

Leon zdobył najwięcej punktów dla polskiej drużyny i ma szansę na trzeci złoty medal Ligi Narodów. Na razie pewne jest, że zdobędzie swój piąty krążek w tych rozgrywkach, bo Polska miejsca na podium jest już pewna i czeka w finale na lepszego z pary USA - Japonia. Po tak znakomitym spotkaniu, jak to ze Słowenią, Leon nie próbował zresztą być fałszywie skromnym.

- Jestem bardzo zadowolony, nie zawsze wygrywasz 3:0. Szczególnie, że zarezentowaliśmy się bardzo dobrze w tych trzech setach - podkreślił po spotkaniu Leon.

Wielki finał Ligi Narodów już w niedzielę - to będzie kolejna szansa dla Leona na kolejne asy serwisowe. Do prowadzącego w klasyfikacji najlepiej serwujących zawodników Ligi Narodów Ukraińca Dmytro Janczuka brakuje mu jeszcze sześciu punktowych zagrywek.

Wilfredo Leon volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe





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