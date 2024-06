Ostatnia szansa dla polskich siatkarzy. Na ich drodze mistrzowie świata

"Mam nadzieję, że to będzie po trzecim turnieju Ligi Narodów, ale to się jeszcze okaże. Wybiorę skład najszybciej, kiedy to będzie możliwe, ale jeszcze nie wiem, kiedy to nastąpi" - mówił selekcjoner w rozmowie z Interią . Kilka dni temu potwierdził te słowa w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego", zapowiadając, że każdy z 17 powołanych obecnie do kadry siatkarzy znajdzie się w składzie na co najmniej jeden mecz w Lublanie.

