Olbrzym w talii Grbicia zdradza, co dzieje się w polskiej kadrze. Ależ słowa

30-letni Bartłomiej Lemański nie jest debiutantem w kadrze, ale tak naprawdę otworzył nowy rozdział w karierze. Właściwie dokumentnie wykorzystał okazję, którą stworzyła nieobecność na starcie sezonu kadrowego Norberta Hubera i pokazuje, że Nikola Grbić miał nosa, "odkurzając" nowego zawodnika klubu PGE Projekt Warszawa.

Bartłomiej Lemański potwierdza potęgę w polskiej kadrze

Wcześniej, przez trzy sezony, nasz środkowy grał w barwach PGE GiEK Skrze Bełchatów. Obdarzony fenomenalnymi warunkami fizycznymi siatkarz (217cm wzrostu, zasięg w bloku 345cm, zasięg w ataku 365cm) na dobre zadomowił się w najlepszym zespole świata, który w tym roku na docelowej imprezie będzie bronił tytułu mistrzów Europy.

Najpierw do zgarnięcia jest inny skalp, czyli najlepiej zwycięstwo w Lidze Narodów. Polacy za kadencji Nikoli Grbicia odwykli od gubienia szans na medale, więc każdy ma bardzo mocno rozbudzony apetyt.

Bardzo ważny sygnał, pokazujący moc drużyny, nasi zawodnicy wysłali w tę noc w Chicago w starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Wynik 3:0, z kolejnymi partami wygranymi w stosunku 25:20, 25:21, 25:19 pokazuje, że "biało-czerwoni" byli o klasę lepsi od bardzo groźnych przeciwników.

Oczywiście to nie był łatwy mecz, rywale w każdej chwili mogli do niego wrócić, ale nie zrobili tego, bo Polacy niemal przez całe spotkanie grali na swoim poziomie.

- Nie było łatwo, ale mimo wszystko czuję, że na każdy mecz wychodzimy na tyle ze sportową agresją, iż nie dajemy przeciwnikowi za dużego pola do popisu. Tak samo było w tym meczu - powiedział Lemański, za którym kolejne bardzo dobre "przedstawienie" swoich umiejętności.

- Tak naprawdę najgorzej nam wyszedł początek trzeciego seta, który i tak bardzo szybko nadrobiliśmy dzięki naszej jakości gry. I myślę, że to było widać. Graliśmy przy pełnej hali i czułem się, jakbyśmy grali u siebie, mimo że mecz był w Chicago - nie ukrywał radości olbrzym na środku siatki.

Znakomite w tym meczu było to, co może napawać optymizmem szerzej, na kolejne tygodnie i miesiące. Drużyna, mimo zmian, przypomina dobrze współpracujący, jeden organizm, a jeden zawodnik buduje drugiego. To również dlatego rozochoceni Amerykanie gaśli coraz bardziej, jakby ktoś powoli, ale systematycznie spuszczał z nich powietrze i ciśnienie.

Lemański zapytany, czy z pozycji zawodnika czuje to także na parkiecie, wśród kolegów, wszystko potwierdził.

- Tak. I uważam, że duża część tego przepływa od kolegi z drużyny. To jest fajne na boisku, że to czuć. Nawet jeśli któryś z nas może mieć gorszy moment, to jest to sport drużynowy i możemy się nawzajem uzupełniać - przyznał.

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Jedyny moment, gdy środkowy zaczął ważyć słowa, to pytanie o plany na wieczór, po ostatnim meczu fazy zasadniczej. "Tylko szczerze" - zażartował pytający. - Jakaś dobra kolacja, a potem zobaczymy - uśmiechnął się 30-latek.

Bartłomiej Lemański w czasie meczu Polska - USA volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





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