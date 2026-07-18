Ograbili Polaków z olimpijskiego złota, nadeszła kompromitacja. Od razu widać "ale"

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Ten zbliża się powoli zbliża się do pierwszego poważnego rozstrzygnięcia, czyli końca fazy zasadniczej Ligi Narodów. Poza gospodarzami - Chińczykami w turnieju finałowym weźmie udział siedem najlepszych drużyn. Już teraz wiemy, że jedną z nich niemal na pewno nie będzie kadra Francji. Dwukrotni mistrzowie olimpijscy muszą liczyć na potknięcia rywali, a także wywalczyć komplet wygranych.

To jednak będzie bardzo trudne, bowiem w sobotni wieczór czasu polskiego (godz. 23:00) po drugiej stronie siatki znajdzie się reprezentacja Polski. Zespoły te znajdują się jednak w zupełnie innych etapach. "Biało-Czerwoni" pod wodzą Nikoli Grbicia wielkiej rewolucji nie przechodzą, natomiast ekipa Andrei Gianiego po drugim złocie olimpijskim zupełnie nie przypomina siebie. I po ćwierćfinale VNL w 2025 roku nawet nie zbliżyli się wynikami do żadnego medalu.

Na MŚ w ubiegłym roku odpadli już w grupie, natomiast ta Liga Narodów to olbrzymi zawód. Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego tak jest. Jako główny powód nasuwa się na myśl pewna przebudowa. W końcu z ekipą pożegnał się m.in. Benjamin Toniutti, a za stery gry drużyny odpowiada również znakomity Antoine Brizard.

Niemniej jednak, liderzy zespołu zwyczajnie się... starzeją. Coraz bardziej selektywnie wybierane są turnieje Ervina Ngapetha oraz innych liderów. A wspomniany Giani VNL traktuje jako rozgrywki do pewnego rodzaju sprawdzianów. W Chicago brakuje chociażby Trevora Clevenota. Przyjmujący wystąpił jedynie przed własną publicznością w Orleans, lecz zbytnio kadrze nie pomógł.

Oni zagrają z Polską? To nie będzie już to samo

Wyróżniającym się w ostatnim czasie nazwiskiem jest zdecydowanie Mathis Henno. Przyjmujący jest obok Stephana Boyera najlepiej punktującym zawodnikiem w całej Lidze Narodów w kadrze i niejednokrotnie pokazywał, że mimo zaledwie 21 lat stać go na granie z najlepszymi.

Poza nimi zagrożenie stanowić będą środkowi. Niezależnie kogo z trójki Mousse Gueye, Francois Huetz, Daniel Iyegbekedo do gry przeciwko Polsce pośle Giani środek siatki będzie miał ogromną jakość.

Słabo natomiast wygląda pozycja drugiego przyjmującego. Antoine Pothron, mimo że w barwach PGE Skry Bełchatów zachwycał, to w narodowych barwach w turnieju w Chicago tak dobrze nie jest. W dwóch spotkaniach zdobył jedynie 17 punktów i gołym okiem widać, że jest ostatnią opcją w ataku. Na libero za to Jenii Grebennikovowi dorównać próbuje Benjamin Diez. I choć stara się jak może, aż takiego wpływu na wydarzenia na boisku nie ma.

Spotkanie Francja - Polska w Lidze Narodów odbędzie się w sobotę o godz. 23:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Polscy siatkarze VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Siatkarze reprezentacji Francji Volleyball World materiały prasowe





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