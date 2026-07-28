Ukraińscy siatkarze w ostatnich latach zbierają doświadczenie w najmocniejszych ligach świata. Przede wszystkim w PlusLidze, gdzie stanowią o sile Barkomu Każany Lwów, a Jurij Semeniuk jest jednym z filarów PGE Projektu Warszawa. Ale drugiego takiego siatkarza jak Ołeh Płotnicki nie mają.

Przyjmujący od 2019 r. gra w Sir Safety Perugia, gdzie wyrósł na wielką gwiazdę. Z jednym z najbogatszych klubów w Europie zdobył aż 15 trofeów, w tym dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów u boku Kamila Semeniuka, klubowego kolegi z Perugii. Ale w kraju nie miał ostatnio najlepszej prasy, co zmieniło się dopiero w tym sezonie.

Decyzja gwiazdy zatrzęsła ukraińską siatkówką. "Nie odebrał telefonu"

O ile bowiem jeszcze w 2022 r. Płotnicki był motorem napędowym reprezentacji Ukrainy, z którą niespodziewanie dotarł aż do ćwierćfinału mistrzostw świata na słoweńskim i polskich parkietach, o tyle potem przestał pokazywać się w reprezentacji. Wymawiał się od gry kontuzją, choć tajemnicą poliszynela było to, że przyjmującemu nie spodobała się zmiana trenera reprezentacji. Od kiedy Ugisa Krastinsa zastąpił Raul Lozano, Płotnickiego w kadrze nie było.

Wreszcie, przed startem ubiegłorocznego sezonu kadrowego, siatkarz postanowił uciąć domysły. Oficjalnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery w wieku zaledwie 27 lat.

"Wierzę, że ukraińska siatkówka wkrótce zrobi kolejny krok naprzód - na nowe wyżyny, na jeszcze wyższy poziom. (...) Podjąłem trudną, ale przemyślaną decyzję. Moja historia jako zawodnika reprezentacji Ukrainy dobiegła końca" - oznajmił Płotnicki.

Ta decyzja wywołała w kraju burzę. Już rok wcześniej Mychajło Melnyk, prezes ukraińskiej federacji siatkarskiej, zawodników uchylających się od gry w kadrze nazwał "zdrajcami". Nie trzeba więc było długo czekać na komentarz dotyczący decyzji Płotnickiego - tym razem zarzucający mu chciwość.

"On zarabia dużo pieniędzy, ale gra w reprezentacji wiąże się z ryzykiem kontuzji. Byłem przygotowany na tę decyzję. Chociaż umieściliśmy go w składzie reprezentacji narodowej na początku roku, był to gest dobrej woli. Nie odebrał telefonu aż do samego końca, tylko wysłał listę pytań" - przekonywał prezes w rozmowie ze Sport.ua.

Zwrot przed sezonem, Płotnicki dogadał się z Lozano. Grbić przed nim ostrzega

Przy tak rozedrganych emocjach sporym zaskoczeniem była decyzja Płotnickiego z wiosny tego roku. Niespodziewanie bowiem przyjmujący zdecydował się na powrót do kadry. Udało mu się dogadać z Lozano, z którym łączy ich nadrzędny cel - starania o pierwszy w historii kraju występ w igrzyskach olimpijskich na turnieju w Los Angeles w 2028 r.

"Ma w reprezentacji wielu przyjaciół, kolegów. Byliśmy w kontakcie i wiemy, co się działo" - tonował emocje przed sezonem Semeniuk, który przejął funkcję kapitana drużyny po Płotnickim.

"Trener podejmuje decyzję, zdając sobie sprawę, że podejmuje ryzyko, bo to może zrujnować drużynę. Nie jestem pewien, czy wszystko pójdzie gładko, bo Ołeh to złożona osoba, ale powtarzam: to bardzo silny zawodnik" - dorzucił jednak w swoim stylu Melnyk.

Przyjmujący z trybun oglądał sparingi Ukrainy rozgrywane w Polsce jeszcze przed startem Ligi Narodów, tuż po finałach Ligi Mistrzów. Do gry wszedł w drugim turnieju fazy zasadniczej i poprowadził zespół do spektakularnych zwycięstw z Brazylią i Włochami. Kolejny turniej z Płotnickim tak udany już nie był, ale ostatecznie Ukraińcy zdołali po raz pierwszy w historii zakwalifikować się do turnieju finałowego.

"Kiedy graliśmy z Ukrainą w pierwszym turnieju w Chinach, brakowało nam wielu zawodników. Im brakowało tylko jednego. Ale ten jeden robi dużą różnicę. Ołeh Płotnicki jest dla nich bardzo ważny. Myślę, że kiedy on wrócił, poziom Ukraińców od razu był lepszy" - mówi o wpływie przyjmującego Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski.

I to właśnie ograniczenie możliwości Płotnickiego będzie jednym z zadań "Biało-Czerwonych" w czwartkowym ćwierćfinale. W ośmiu meczach Ligi Narodów przyjmujący zdobył 113 punktów, jego atutem jest między innymi znakomita zagrywka.

"Oczekuję tylko jednego: że mecz będzie dobry dla obu drużyn i że wszyscy będą się nim cieszyć. Nie chciałbym nikogo wyróżniać. Polska jest teraz w dobrej formie i widać, że drużyna pracuje i gra jak jeden organizm" - zapowiada Płotnicki w rozmowie ze Sport.ua.

Jak poradzą z nim sobie polscy siatkarze? Początek meczu Polska - Ukraina w czwartek o godz. 13.30. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Ołeh Płotnicki volleyballworld.com materiały prasowe

Ołeh Płotnicki wrócił do reprezentacji Ukrainy VolleyballWorld materiały prasowe

Ołeh Płotnicki porozumiał się z trenerem Raulem Lozano. Wrócił do kadry VolleyballWorld materiały prasowe





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