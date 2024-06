Wielka szansa dla polskiego siatkarza. Nikola Grbić uzasadnia decyzję

Grbić docenia jego formę, ale twierdzi, że to jeszcze za mało, by w pełni sprawdzić formę i odporność zawodnika na stres . Dlatego właśnie zamierza przetestować go w spotkaniu z Brazylią.

"Wiem, jak prezentuje się Kaczmarek. Jest z nami od trzech lat. A Bołądź nie miał dotąd szansy grać z drużyną, która musi rywalizować o wszystko, o awans. Oczywiście jestem niezwykle zadowolony z tego, jak wypadł, że miał 77 procent skuteczności w ataku w pięciu setach. Ale, z całym szacunkiem, to było przeciwko Serbii w fazie grupowej. To nie to samo, co gra w ćwierćfinale. A to będzie środowisko, w którym się znajdziemy" - zaznacza Grbić.