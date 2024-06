Nikola Grbić znów zaskoczył składem. Wielki powrót gwiazdy w meczu o medal

Nikola Grbić , selekcjoner reprezentacji Polski, już kilka godzin przed meczem zdecydował się na ważną zmianę . Do 14-osobowego składu na spotkanie powołał Aleksandra Śliwkę , który półfinał z Francją oglądał z trybun. Tym razem przyjmujący, który pod nieobecność Bartosza Kurka pełnił funkcję kapitana kadry, znalazł się w składzie kosztem Bartosza Bednorza .

"Nie mamy wystarczająco dużo meczów, by każdy zagrał chociaż raz" - uzasadnił Grbić przed kamerą Polsatu Sport.

Nikola Grbić zdecydował się na zmiany. Huber i Popiwczak w rezerwie