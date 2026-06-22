Nikola Grbić zdecydował, gwiazdy wracają do kadry. To oni zagrają w Polsce
Polscy siatkarze pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów zakończyli z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie. Szansę na podreperowanie tego dorobku otrzymają już niebawem w Gliwicach, gdzie rozegrają kolejne spotkania w ramach tych rozgrywek. Na dwa dni przed pierwszym meczem "Biało-Czerwonych" poznaliśmy nazwiska zawodników powołanych na turniej. Do gry wraca kilka gwiazd.
Reprezentacja Polski tegoroczną edycję Ligi Narodów rozpoczęła w chińskim Linyi, tam "Biało-Czerwoni" rozbili w trzech setach Kubańczyków, przegrali w stosunku 2:3 ze Słoweńcami i Japończykami, a na zakończenie pierwszego turnieju fazy zasadniczej pokonali po tie-breaku Ukraińców. Następnie podopieczni Nikoli Grbicia wrócili do ojczyzny, by przygotowywać się do kolejnego turnieju, ten w dniach 24-28 czerwca rozegrają w Gliwicach, gdzie zmierzą się z Belgami, Turkami, Niemcami i Argentyńczykami.
Serbski selekcjoner wybierając kadrę na ten turniej musiał brać pod uwagę nie tylko dyspozycję zawodników, na których postawił w Chinach, ale też na sytuację zdrowotną pozostałych siatkarzy. A wiadomo, że problemy zgłaszali Artur Szalpuk, Kewin Sasak, Jakub Nowak i Mikołaj Sawicki. Grbić po meczach w Państwie Środka dał do zrozumienia, że być może w trakcie zmagań w Gliwicach i tak będzie dokonywał zmian w kadrze.
14 wybranych na turniej w Gliwicach jedzie tam w niedzielę wieczorem. A drugi zespół zostaje w Spale kontynuować pracę i trenować. W trakcie turnieju w Gliwicach może się zdarzyć, że zmienię kilku zawodników, bo mamy taką możliwość. Jeszcze nie zdecydowałem, kto i kiedy wraca do Spały, jak najlepiej to zrobić
Nikola Grbić wybrał skład na turniej Ligi Narodów w Gliwicach
Szkoleniowiec aktualnych wicemistrzów olimpijskich w Gliwicach będzie mógł dokonywać zmian w 14-osobowej kadrze, ponieważ umożliwia mu to regulamin Ligi Narodów. W poniedziałek poznaliśmy nazwiska siatkarzy, którzy pojechali do Gliwic. To z grona tych siatkarzy selekcjoner będzie wybierał kadrę meczową. Do dyspozycji trenera będzie kilka gwiazd ubiegłego sezonu, do kadry wracają m.in. Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Marcin Komenda czy Wilfredo Leon.
Kadra reprezentacji Polski na turniej w Gliwicach:
Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Ciunajtis, Jakub Popiwczak
Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak
Przyjmujący: Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Michał Gierżot, Mikołaj Sawicki, Wilfredo Leon
Środkowi: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak.
Jak już wspomnieliśmy, kadra meczowa składać się będzie z 14 graczy. Na liście powołanych na zmagania w Gliwicach znalazło się aż 18 nazwisk i to z nich Grbić będzie wybierał graczy na dane spotkanie. Regulamin rozgrywek pozwala na przeprowadzenie zmian między poszczególnymi spotkaniami. W praktyce oznacza to, że danego dnia w koszulce reprezentacji możemy ujrzeć aż czterech innych graczy, niż np. poprzedniego.
Terminarz meczów Polaków podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach:
24.06, godz. 20:00 Polska - Belgia
25.06, godz. 20:00 Polska - Turcja
27.06, godz. 17:00 Polska - Niemcy
28.06, godz. 20:00 Polska - Argentyna