Nikola Grbić zdecydował, gwiazdy wracają do kadry. To oni zagrają w Polsce

Reprezentacja Polski tegoroczną edycję Ligi Narodów rozpoczęła w chińskim Linyi, tam "Biało-Czerwoni" rozbili w trzech setach Kubańczyków, przegrali w stosunku 2:3 ze Słoweńcami i Japończykami, a na zakończenie pierwszego turnieju fazy zasadniczej pokonali po tie-breaku Ukraińców. Następnie podopieczni Nikoli Grbicia wrócili do ojczyzny, by przygotowywać się do kolejnego turnieju, ten w dniach 24-28 czerwca rozegrają w Gliwicach, gdzie zmierzą się z Belgami, Turkami, Niemcami i Argentyńczykami.

Serbski selekcjoner wybierając kadrę na ten turniej musiał brać pod uwagę nie tylko dyspozycję zawodników, na których postawił w Chinach, ale też na sytuację zdrowotną pozostałych siatkarzy. A wiadomo, że problemy zgłaszali Artur Szalpuk, Kewin Sasak, Jakub Nowak i Mikołaj Sawicki. Grbić po meczach w Państwie Środka dał do zrozumienia, że być może w trakcie zmagań w Gliwicach i tak będzie dokonywał zmian w kadrze.

14 wybranych na turniej w Gliwicach jedzie tam w niedzielę wieczorem. A drugi zespół zostaje w Spale kontynuować pracę i trenować. W trakcie turnieju w Gliwicach może się zdarzyć, że zmienię kilku zawodników, bo mamy taką możliwość. Jeszcze nie zdecydowałem, kto i kiedy wraca do Spały, jak najlepiej to zrobić

Nikola Grbić wybrał skład na turniej Ligi Narodów w Gliwicach

Szkoleniowiec aktualnych wicemistrzów olimpijskich w Gliwicach będzie mógł dokonywać zmian w 14-osobowej kadrze, ponieważ umożliwia mu to regulamin Ligi Narodów. W poniedziałek poznaliśmy nazwiska siatkarzy, którzy pojechali do Gliwic. To z grona tych siatkarzy selekcjoner będzie wybierał kadrę meczową. Do dyspozycji trenera będzie kilka gwiazd ubiegłego sezonu, do kadry wracają m.in. Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Marcin Komenda czy Wilfredo Leon.

Kadra reprezentacji Polski na turniej w Gliwicach:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Ciunajtis, Jakub Popiwczak

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak

Przyjmujący: Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Michał Gierżot, Mikołaj Sawicki, Wilfredo Leon

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak.

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Jak już wspomnieliśmy, kadra meczowa składać się będzie z 14 graczy. Na liście powołanych na zmagania w Gliwicach znalazło się aż 18 nazwisk i to z nich Grbić będzie wybierał graczy na dane spotkanie. Regulamin rozgrywek pozwala na przeprowadzenie zmian między poszczególnymi spotkaniami. W praktyce oznacza to, że danego dnia w koszulce reprezentacji możemy ujrzeć aż czterech innych graczy, niż np. poprzedniego.

Terminarz meczów Polaków podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach:

24.06, godz. 20:00 Polska - Belgia

25.06, godz. 20:00 Polska - Turcja

27.06, godz. 17:00 Polska - Niemcy

28.06, godz. 20:00 Polska - Argentyna





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