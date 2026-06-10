Nikola Grbić zaskoczył, wszystko po czterech latach w Polsce. Wielka zmiana

Siatkarska kadra Polski panów rozpoczęła sezon reprezentacyjny od serii gier towarzyskich - podczas krótkiego turnieju rozgrywanego w Sosnowcu i Katowicach "Biało-Czerwoni" zmierzyli się kolejno z Serbią, Ukrainą oraz Bułgarią, jedynie w pierwszym przypadku notując porażkę (acz po zaciętej walce, bo skończyło się na rezultacie 2:3 dla oponentów).

Wszystko to było naturalnie przetarciem przed kolejną edycją Ligi Narodów - w pierwszej części tych zmagań, w przypadku naszych "Orłów" rozgrywanej w chińskim Linyi, podopieczni Nikoli Grbicia na pierwszy ogień wzięli starcie z Kubą, a w jego trakcie dało się zobaczyć (czy raczej przede wszystkim usłyszeć) pewną istotną zmianę wprowadzoną przez selekcjonera.

Nikola Grbić zaczął mówić po polsku w trakcie przerw w grze. Wielka zmiana w reprezentacji

Trener naszej kadry bowiem w trakcie przerw w spotkaniu postanowił przejść na rozmowę z zawodnikami w języku polskim - to swoista nowość, na którą szkoleniowiec zdecydował się po nieco ponad czterech latach pracy w naszym kraju.

Koncepcja nie jest nowa - Grbić myślał o czymś podobnym już rok temu, co opisał szczegółowo wysłannik Interii na ówczesne zgrupowanie w Spale Damian Gołąb. Ostatecznie jednak przejście na polski w trakcie meczów nieco się przesunęło.

Już dość dawno temu Serb pokazał np. w rozmowach z mediami, że nasza mowa nie jest dla niego wcale czarną magią, natomiast najwyraźniej dopiero teraz poczuł się z nią na tyle pewnie, by używać jej w "warunkach bojowych". Wcześniej domyślnie w komunikacji z siatkarzami używał w takich przypadkach angielskiego.

Liga Narodów: Przed Polakami gra w USA i... Gliwicach

"Biało-Czerwoni" podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą (wszystko między 11 a 14 czerwca). W drugiej części LN nasi gracze wystąpią w PreZero Arenie w Gliwicach, wszystko między 24 a 28 czerwca. Potem zaś gracze Grbicia będą próbować swoich sił w Now Arenie w Hoffman Estates w USA (15-20 lipca).

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





Jakub Majchrzak: To zaszczyt tutaj być. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport