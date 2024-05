Nikola Grbić "zagotował się" pod siatką. Sędzia zastąpiła mu drogę

Chociaż reprezentacja Polski ma już zapewniony start w igrzyskach olimpijskich, a także występ w turnieju finałowym Ligi Narodów, mecze fazy grupowej tych rozgrywek wzbudzają duże emocje. Nie tylko wśród kibiców, ale i u trenera Nikoli Grbicia. Było to widać zwłaszcza w czasie trzeciego seta meczu z Kanadą. Trener reprezentacji Polski mocno protestował przeciwko jednej z decyzji arbitra, wsparł go także Grzegorz Łomacz. Do akcji wkroczyła pani sędzia, która stanęła na drodze Grbicia do słupka sędziowskiego.