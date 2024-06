Wiemy już, którzy polscy siatkarze będą mieć szansę wystąpić w meczu o brązowy medal Ligi Narodów. Trener Nikola Grbić wybrał 14-osobową kadrę na mecz Polska - Słowenia. Zdecydował się na jedną zmianę w porównaniu do zestawienia na półfinał z Francją. Do składu wraca Aleksander Śliwka, który dotąd w Łodzi jeszcze nie pojawił się na boisku. Miejsce w kadrze stracił za to inny przyjmujący.