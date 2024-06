Nikola Grbić skreślił siatkarza i wywołał burzę. Teraz prawda wychodzi na jaw

Polscy siatkarze w tegorocznej Lidze Narodów przegrali tylko ze Słowenią i Brazylią , przez co po ośmiu spotkaniach zajmują trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Szansę na poprawienie swojego dorobku punktowego dostaną już niebawem w Lublanie, gdzie odbędzie się ostatni turniej fazy zasadniczej. Spotkania rozgrywane w Słowenii będą dla podopiecznych Nikoli Grbicia jednak przede wszystkim okazją do szlifowania formy i pokazania się z dobrej strony przed trenerem.

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" na turniej powołał aż 17 siatkarzy , w tym Wilfredo Leona, Mateusza Bieńka i Pawła Zatorskiego, których nie oglądaliśmy jeszcze w tegorocznych rozgrywkach. Zabrakło za to Jana Firleja , który bardzo dobrze spisywał się podczas ostatnich meczów w Fukuoce, był chwalony przez ekspertów i wydawało się, że to on będzie rywalizował z Grzegorzem Łomaczem o miano zmiennika Marcina Janusza. Tak się jednak nie stało. Grbić skreślił Firleja, postawił za to na Marcina Komendę , którego w ogóle nie zabrał na ostatni turniej w Japonii.

Nikola Grbić skreślił Jana Firleja. Sam wyjaśnia powód

"Tak jak Janek miał za sobą dobre rozgrywki klubowe, tak miał je również Marcin Komenda. Widziałem u niego wiele poprawy. Do tego zagrał dobrze w Antalyi, a "Firu" (Firlej - przyp. red) miał małe problemy z ciśnieniem krwi. Zaczęliśmy to sprawdzać i nie było to nic poważnego, ale potencjalnie mogły go one "trzymać" nieco dłużej z dala od boiska" - tłumaczył.