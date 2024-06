Nikola Grbić prosi o to polskich siatkarzy. Ale to w ogóle nie pomaga

Wybór składu na igrzyska olimpijskie wzbudza emocje, bo też kandydatów do wyjazdu jest wielu. Już kiedy Nikola Grbić zawęził kadrę do 17 nazwisk, pojawiła się polemika wokół braku miejsca dla Jana Firleja , który dotąd był trzecim rozgrywającym kadry. Teraz, gdy ostateczna decyzja jest coraz bliżej, nie ustają spekulacje między innymi na temat obsady pozycji atakującego. Kibice i eksperci porównują atuty Łukasza Kaczmarka i Bartłomieja Bołądzia .

- Na pewno to jest z tyłu głowy, ale nie uważam, by to był główny temat przemyśleń. Czasami sobie z tego żartujemy. Na każdym treningu Tomek Fornal mówi, że ta szóstka z jego strony, to na pewno olimpijska, która wyjdzie na pierwszy mecz igrzysk. Są żarty, ale to nie spędza nam snu z powiek - przekonuje Jakub Popiwczak.