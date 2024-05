Reprezentacja Polski broni tytułu w Lidze Narodów , która dla Nikoli Grbicia jest okazją do sprawdzenia powołanych przez siebie zawodników i przetestowania różnych rozwiązań na boisku. Serb od początku zmagań w Antalyi nie boi się rotować składem, a wybierani przez niego siatkarze odwdzięczają mu się dobrą grą . Do tej pory "Biało-Czerwoni" pokonali już Amerykanów, Kanadyjczyków i Holendrów , tracąc po drodze tylko jednego seta.

O te sceny z udziałem trenera, które pokazują, jak szkoleniowcowi zależy na kolejnych zwycięstwach, w rozmowie ze Strefą Siatkówki zapytano Jakuba Kochanowskiego. "Trener zawsze mówi to, co musi zostać powiedziane" - wyjaśnił środkowy kadry, dodając, że jeśli coś nie działa w grze Polaków, to Grbić od razu to punktuje.