Jeśli któryś z zawodników miał w tym sezonie zaburzyć hierarchię w drużynie Nikoli Grbicia , to Bartłomiej Bołądź . Atakujący, który w tym roku będzie obchodzić 30. urodziny, robi wszystko, by wywalczyć sobie miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Polski siatkarz miał dostać szansę. Nikola Grbić w ostatniej chwili zmienił zdanie