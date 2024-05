Dla polskich siatkarzy tegoroczna edycja Ligi Narodów jest okazją do gromadzenia cennych punktów w rankingu FIVB, który będzie kluczowy podczas losowania grup w turnieju olimpijskim. "Biało-Czerwoni", chcąc uzyskać rozstawienie i uniknąć w grupie Francuzów, muszą utrzymać miejsce w czołówce zestawienia. I jak na razie ta sztuka im się udaje - podopieczni Nikoli Grbicia wygrali trzy dotychczasowe mecze , dorzucając kolejne "oczka" do swojego dorobku.

Mecze Ligi Narodów to dla naszych siatkarzy także szansa na pokazanie się z dobrej strony i zyskanie w oczach Grbicia , który do Paryża zabierze tylko 13 zawodników, przy czym jeden z nich będzie pełnił funkcję "rezerwowego". Ciekawie wygląda rywalizacja o miejsce na przyjęciu, gdzie "pewniakami" zdają się być Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk.