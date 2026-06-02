Nikola Grbić już namaścił nową gwiazdę reprezentacji. Dużo od niego oczekuje

Polscy siatkarze tegoroczną Ligę Narodów rozpoczną 10 czerwca w Chinach, tam zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Nikola Grbić, podobnie jak w poprzednich sezonach, da szansę głównie młodym i mniej doświadczonym zawodnikom, ponieważ największe gwiazdy kadry z Tomaszem Fornalem, Wilfredo Leonem czy Jakubem Kochanowskim na czele, wciąż odpoczywają po trudach sezonu klubowego.

Na nieco ponad tydzień przed startem rozgrywek serbski selekcjoner pojawił się na kanale "Siatkarskie Ligi", gdzie opowiedział o kulisach przygotowań do turnieju. Zdradził m.in. że jego podopieczni wciąż mają nad czym pracować, ale zarazem on sam jest pełen optymizmu.

"Jeszcze nie jesteśmy w dobrej formie, ale myślę że będziemy gotowi na ten pierwszy turniej. Teraz każdy zespół jest na początku przygotowań i jeszcze nie gra swojej najlepszej siatkówki. Myślę że będziemy na solidnym poziomie. Oczywiście nie każdy dzień jest taki sam, czasami jest lepiej, czasami nie jest tak, jak bym chciał, ale to jest proces, który trwa. Musimy mieć dużo cierpliwości, bo zawodnicy są na różnym poziomie formy, bo niektórzy zakończyli sezon niedawno, niektórzy wcześniej" - zauważył.

Nikola Grbić liczy na Bartłomieja Lemańskiego

Oczywiście nie wszyscy zawodnicy, którzy później kończyli sezon ligowy, otrzymali długie wolne. Na pierwszy turniej do Chin ma polecieć m.in. Jan Firlej, który jeszcze w połowie maja razem z kolegami z PGE Projektu Warszawa występował w Final Four Ligi Mistrzów. Grbić dał jednak do zrozumienia, że potrzebuje tego zawodnika.

Zabieram Firleja, bo on oczywiście potrzebował odpoczynku, ale my w Chinach musimy mieć rozgrywającego, który ma doświadczenie. Janusza nie ma z nami, Gregora (Łomacza - przyp. red.) nie ma z nami. Widzieliśmy, jaki sezon miała Japonia bez pierwszego rozgrywającego

Grbić podczas pierwszych meczów nie będzie miał do dyspozycji kilku liderów drużyny, postawi za to zapewne głównie na zawodników, których testował podczas turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach. A tam kilku "Biało-Czerwonych" błysnęło, w tym Bartłomiej Lemański, który wyrasta na nową gwiazdę reprezentacji. To mierzący 217 cm wzrostu środkowy, którego szkoleniowiec od razu obdarzył dużym kredytem zaufania, bo w pierwszym sparingu z Serbią powierzył mu funkcję kapitana.

"Bardzo go potrzebujemy. Bez Bienia, bez Kochana (Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski otrzymali dłuższe wolne - przyp. red.), myslę że on będzie dobrym nowym zawodnikem" - stwierdził Grbić, nawiązując do faktu, że Lemański, który wprawdzie już kilka lat temu grał w reprezentacji, dopiero w 2026 roku zadebiutował w kadrze prowadzonej przez Serba.

Dopytywany, szkoleniowiec wręcz "namaścił" Lemańskiego wieszcząc mu odgrywanie ważnej roli w trwającym sezonie kadrowym. "Myslę że będzie bardzo ważny dla nas. Wiele osób, które pracowały z nim, z którymi rozmawiałem mówiły, że on teraz jest innym człowiekiem. Bardzo podoba mi się praca z nim, widać, że jest doświadczony, że wie co robić, jest spokojny i oczywiście ma jakość" - wyliczał.





